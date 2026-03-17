美股早盤／油價漲幅收斂 三大指數齊揚、台積電ADR漲1%

隨著油價漲幅收斂，讓擔憂能源價格衝擊通膨和經濟的交易員稍喘口氣，美股三大指數17日早盤開高。

道瓊工業指數上漲231點或0.5%，標普500指數升0.5%，那斯達克綜合指數攀漲0.6%，費城半導體指數漲0.7%，台積電ADR彈升1%。

國際油價原先因伊朗加強對波斯灣周邊地區能源基礎設施的攻擊而大幅反彈，但到台灣時間晚間，又回吐多數漲幅。根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨上漲1.7%至每桶101.98美元，西德州中級原油期貨漲1.6%，報每桶95.01美元。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特受訪時透露，已有零星幾艘油輪通過荷莫茲海峽，強調若有必要，協調石油儲備釋出量可增加。他並重申川普政府立場，表示他們認為伊朗戰爭只會持續數周， 而非數月。

Forex.com分析師Fawad Razaqzada說：「市場日益試圖略過當前的緊張情勢。」「若多國能真的一起努力，可能壓低油價，帶動股價走高，但最好還是盡快結束這場戰爭。」

其他個股方面，連日在加州聖荷西舉行GTC大會的輝達股價大致持平。高通漲逾2%，該公司宣布推出規模200億美元的庫藏股計畫，同時調高季現金股利。昨日獲Meta加持的Nebius表示，打算透過可轉債籌措37.5億美元，拖累該公司股價在17日大跌11%。