快訊

警槍「放抽屜」2天！宜縣警局督勤發現派出所員警未繳回 從嚴議處

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿薪資差距…三星電子恐於5月罷工 半導體供應瓶頸恐加劇

中央社／ 韓國平澤17日綜合外電報導
三星電子加入工會的員工正就是否5月發動罷工進行投票。法新社
三星電子加入工會的員工正就是否5月發動罷工進行投票。法新社

全球最大記憶體晶片製造商韓國三星電子（Samsung Electronics）加入工會的員工正就是否5月發動罷工進行投票。其最大工會的領導人表示，他們已威脅要造成晶片生產中斷。

路透社報導，三星電子是韓國最大雇主，在當地有12萬5000名員工，其中約有9萬名加入工會者有資格參加18日截止的罷工投票。

上週投票開跑時，三星集團跨企業工會三星電子分會（Samsung Electronics Labour Union，SELU）會長崔承浩（Choi Seung-ho，譯音）接受路透社訪問時說：「我預期生產工作會有所中斷。」

他表示，若勞方不同意與資方達成協議，按計畫他們將自5月21日起罷工18天，而這可能影響三星電子在平澤的大規模半導體廠區約一半產量。平澤位於韓國首都首爾南方。

崔承浩指出，韓國同業SK海力士（SK Hynix）去年9月接受自家工會提出的薪酬改革要求後，三星電子員工對於與業界主要競爭對手的薪資差距越來越不滿，當時在幾週內加入工會人數大增，且過去3個月已有100多名工會成員從三星電子跳槽到SK海力士等公司。

SK海力士已通過計畫，除了將獎金上限提高，還會把營業利益的10%提撥到獎金池。SELU則要求三星電子將底薪調漲7%，取消績效獎金不得超過基本年薪50%的規定，並以公司營業利益作為獎金池依據，取代工會認為已過時且不透明的標準。

全球半導體供應已因人工智慧（AI）資料中心業務的需求強勁，而出現瓶頸；若再有三星電子罷工，恐令供應更吃緊，導致從汽車、電腦到智慧手機等各產業的晶片進一步短缺。

1名要求匿名的三星電子主管表示，「即使只有1次的罷工」造成生產中斷，也可能傷害公司與客戶間的信任，要花數年才能恢復。

三星電子 罷工 韓國

延伸閱讀

美韓攜手打造AI資料中心 華府視全球AI競賽一大勝利

上市約三個月就停賣！三星證實9萬元「三折疊手機」將退場 原因曝光

路透：SK 海力士示警晶圓荒恐延續到2030年 台股記憶體股早盤狂飆

三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

相關新聞

投資發揮作用！美以伊戰火延燒 巴菲特退休前「這筆投資」大賺

即便「股神」巴菲特已經退休，他留給波克夏的投資布局，仍在發揮作用。隨著伊朗戰爭爆發、油價上漲，波克夏在石油上的押注，已迅速賺了20億美元。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

不滿薪資差距…三星電子恐於5月罷工 半導體供應瓶頸恐加劇

全球最大記憶體晶片製造商韓國三星電子（Samsung Electronics）加入工會的員工正就是否5月發動罷工進行投票...

美股早盤／油價漲幅收斂 三大指數齊揚、台積電ADR漲1%

隨著油價漲幅收斂，讓擔憂能源價格衝擊通膨和經濟的交易員稍喘口氣，美股三大指數17日早盤開高。

小孩子才做選擇？黃仁勳GTC大會宣布 輝達將走向「光銅並行」

黃仁勳16日在GTC大會上表示：「目前有很多討論，輝達究竟會走向『銅線擴展』還是『光學擴展』，我們的答案是：兩者並行...

賭全球央行不會那麼鷹 部分外資繼續購債

伊朗戰爭引發的通膨憂慮，讓外界擔心央行必須升息以對，與殖利率呈反向走勢的公債價格遭受重創。但部分投資人說，以為戰爭會導致國際央行全面升息，是錯誤假設。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。