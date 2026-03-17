不滿薪資差距…三星電子恐於5月罷工 半導體供應瓶頸恐加劇

全球最大記憶體晶片製造商韓國三星電子（Samsung Electronics）加入工會的員工正就是否5月發動罷工進行投票。其最大工會的領導人表示，他們已威脅要造成晶片生產中斷。

路透社報導，三星電子是韓國最大雇主，在當地有12萬5000名員工，其中約有9萬名加入工會者有資格參加18日截止的罷工投票。

上週投票開跑時，三星集團跨企業工會三星電子分會（Samsung Electronics Labour Union，SELU）會長崔承浩（Choi Seung-ho，譯音）接受路透社訪問時說：「我預期生產工作會有所中斷。」

他表示，若勞方不同意與資方達成協議，按計畫他們將自5月21日起罷工18天，而這可能影響三星電子在平澤的大規模半導體廠區約一半產量。平澤位於韓國首都首爾南方。

崔承浩指出，韓國同業SK海力士（SK Hynix）去年9月接受自家工會提出的薪酬改革要求後，三星電子員工對於與業界主要競爭對手的薪資差距越來越不滿，當時在幾週內加入工會人數大增，且過去3個月已有100多名工會成員從三星電子跳槽到SK海力士等公司。

SK海力士已通過計畫，除了將獎金上限提高，還會把營業利益的10%提撥到獎金池。SELU則要求三星電子將底薪調漲7%，取消績效獎金不得超過基本年薪50%的規定，並以公司營業利益作為獎金池依據，取代工會認為已過時且不透明的標準。

全球半導體供應已因人工智慧（AI）資料中心業務的需求強勁，而出現瓶頸；若再有三星電子罷工，恐令供應更吃緊，導致從汽車、電腦到智慧手機等各產業的晶片進一步短缺。

1名要求匿名的三星電子主管表示，「即使只有1次的罷工」造成生產中斷，也可能傷害公司與客戶間的信任，要花數年才能恢復。