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傳OpenAI高層敲定策略調整 聚焦程式設計及企業用戶
根據美國媒體報導，ChatGPT開發商OpenAI的高層正敲定重大策略調整計畫，將公司重心重新聚焦於程式設計及企業用戶。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，OpenAI應用事業部執行長西莫（Fidji Simo）在全員大會上向員工預告這項變革，並表示包括執行長阿特曼（Sam Altman）及首席研究長陳信翰（MarkChen）在內的領導人正積極評估哪些領域將被降為次要優先順序。
OpenAI預計將在未來幾週內通知員工，有關公司策略調整之事。
針對這則報導，路透社向OpenAI提出置評請求，但OpenAI拒絕評論。
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