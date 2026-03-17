中東戰火衝擊液化石油氣供給 印度黑市搶購飆漲4倍

中東衝突導致全球能源供應短缺，印度部分地區桶裝液態石油氣價格飆漲4倍，有些地方甚至買不到，民眾只好透過各種檯面下的管道搶購，印度政府正設法杜絕黑市問題。

美國、以色列與伊朗的衝突持續，海上運送石油、天然氣等物資的船隻，因伊朗封鎖荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）而受阻。

印度許多地方的桶裝液化石油氣庫存告急，在供不應求的情況下，價格大幅攀升，有些地方甚至出現斷貨的情況。

今日印度（India Today）報導，印度政府正密切監控液化石油氣供應情形，各邦政府也正採取行動，阻止有心人士囤積桶裝液化石油氣、在黑市高價兜售。

居住在新德里某村落的夏瑪（Sawan Sharma）接受中央社記者採訪時表示，當地桶裝液化石油氣的價格通常在1桶1000盧比（約新台幣345元）左右，現在村裡的店家已經喊到1桶4000盧比（約新台幣1381元），「價格漲到4倍實在太誇張，但等我考慮完、決定要買後，桶裝液化石油氣就斷貨了，整個村子的店都沒貨賣了。」

夏瑪說，15.8公斤的桶裝液化石油氣，他家大概可以用約1個月，「小家庭還撐得過去，人口較多的大家庭，問題就比較大了。」

夏瑪提到，這次他家的桶裝液化石油氣用完後，已經等了5到7天，但都訂不到貨，找了很多地方，也跑了很遠，但都買不到，只好找認識已久的送貨員黑市交易。

夏瑪扛著空桶搭了30多分鐘車，到指定地點等待送貨員，期盼能將用完的空桶換成灌滿液化石油氣的桶子。

到現場等待幾分鐘後，送貨員騎著腳踏車載液化石油氣桶抵達，準備與夏瑪交易，但當發現中央社記者在現場時，送貨員隨即試圖阻止拍攝，並打算終止交易，經過10多分鐘的來回拉扯，雙方最終仍完成交易。

夏瑪告訴中央社記者說：「他怕了，因為他把液化石油氣私下拿來賣給我，怕事情曝光會惹上麻煩，但我跟他談好了，一切都沒問題。」

印度部分餐廳近期叫不到桶裝液化石油氣使用，不得不暫時歇業，或減少出餐量，有些持續營業的店家為了不讓成本提高太多，只好改以木炭作為備餐時用的燃料。

經過印度政府的外交斡旋，伊朗稍早放行印度油輪「希瓦利克號」（Shivalik）、「南達代維號」（Nanda Devi）通過荷莫茲海峽，兩艘油輪於昨天、今天陸續將共9.27萬噸的液化石油氣運抵印度。