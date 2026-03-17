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小孩子才做選擇？黃仁勳GTC大會宣布 輝達將走向「光銅並行」
黃仁勳16日在GTC大會上表示：「目前有很多討論，輝達究竟會走向『銅線擴展』還是『光學擴展』，我們的答案是：兩者並行」。
黃仁勳說：「將是我們首次同時透過銅線與『共同封裝光學（CPO）』來進行擴展。」「Oberon架構採用的是銅線擴展。在Oberon上，我們也可以利用光學擴展，將規模擴大至576顆晶片。」
黃仁勳說：「在Kyber架構上，我們將實現NVLink 144。」「至於Oberon，我們正透過『NVLink 72加光學技術』來達到NVLink 576的規模。」
他說：「銅線是否仍重要？答案是肯定的。光學會向上擴展（scale up）嗎？會。光學會向外擴展（scale out）嗎？會。」「我們需要更多的銅線產能、更多的光學元件產能，以及更多的CPO產能。」
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