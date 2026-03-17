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投資發揮作用！美以伊戰火延燒 巴菲特退休前「這筆投資」大賺

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
「股神」巴菲特。圖／美聯社
「股神」巴菲特。圖／美聯社

即便「股神」巴菲特已經退休，他留給波克夏的投資布局，仍在發揮作用。隨著伊朗戰爭爆發、油價上漲，波克夏在石油上的押注，已迅速賺了20億美元。

雖然與該公司整體的規模相比（波克夏去年淨利為670億美元），這筆獲利相對小，但絕非毫無意義。重要的是，這能降低波克夏投資組合的整體風險。

波克夏持有美國能源巨頭西方石油約2.649億股的股票，也擁有在未來幾年內以每股59.62美元增持西方石油8,386萬股的認股權證。

這些押注為波克夏提供良好的緩衝，足以抵禦油價持續上漲對其投資組合中其他股票所構成的風險。

對西方石油的投資，是由現年95歲的巴菲特在2025年底卸任執行長前所做的決定。去年，隨著西方石油股價大跌，這些投資曾對波克夏產生大量帳面虧損。這已不是巴菲特第一次在不好的時機點在能源領域進場，他大部分的西方石油股份是在2022年前油價居高時買入。此外，波克夏也在去年底敲定協議，收購了西方石油的化工業務。

如今，這筆對西方石油的押注，已華麗轉身。有別於許多大型能源公司，西方石油避免透過衍生性商品合約提前鎖定油氣產出的價格。因此，該公司股價對油氣價格的波動都特別敏感，無論漲跌都是如此。

自2月28日以色列與美國對伊朗發動聯合打擊以來，全球原油指標布蘭特原油在不到三周的時間，從每桶60美元左右飆升至100美元。

西方石油的股價在這場衝突發生的首周上漲了12%，同期的標普500指數則跌3%。這使波克夏對西方石油的持股價值，增加約16億美元。

雖然認股權證不公開交易，但市場上有西方石油的看漲選擇權。履約價60美元、2028年12月到期的看漲選擇權價格在短短幾周內從9美元漲到14美元。波克夏的認股權證價值還會更高，因為到期日更長。但就算是用這個價格計算，波克夏的認股權證，現在也有12億美元，較戰事爆發前增加了4億美元。

而且真正重要的是接下來可能發生的事。目前，到處都有人預測油價會漲多高。如果真的發生，波克夏對西方石油的押注會是一個非常有用的分散風險工具：即便高油價讓股債雙殺，西方石油股價仍會上漲。

從長期來看，Marketwatch引述的分析顯示，在傳統的股債投資組合中加入能源類股基金，能顯著降低波動性與風險，甚至略微增加長期回報。

這並不意味著未來一定會重演。每個人唯一能依賴的就是過去。而就過去的經驗來看，能源配置已被證明是一個非常有用的分散風險工具。

隨著伊朗戰爭爆發、油價破百美元，波克夏在西方石油上的押注，已迅速在帳面上賺了20億美元。美聯社
隨著伊朗戰爭爆發、油價破百美元，波克夏在西方石油上的押注，已迅速在帳面上賺了20億美元。美聯社

巴菲特 波克夏 石油 油價 美國 伊朗 以色列 美伊開戰

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