美韓攜手打造AI資料中心 華府視全球AI競賽一大勝利

人工智慧（AI）晶片大廠輝達支持的美國新創公司Reflection AI與韓國新世界集團今天宣布，雙方計畫在韓國打造AI資料中心。據報這座資料中心將成為韓國規模最大的AI基礎設施。

法新社報導，川普政府讚揚這項合作是美國AI出口計畫的一大勝利，美國與中國目前正在變化快速的AI領域競逐主導地位。

紐約新創公司Reflection AI與韓國零售龍頭新世界集團（Shinsegae Group）表示，這座資料中心的電力容量將高達250百萬瓦（MW）。

根據「朝鮮日報」及其他韓國媒體報導，這將使該中心成為韓國最大的AI資料中心，專門執行驅動聊天機器人、圖像生成器及類似工具的AI系統。

兩家公司指出，該資料中心將配備輝達（Nvidia）的伺服器，為韓國境內的企業提供服務。

美國國務院負責經濟事務的國務次卿赫柏格（JacobHelberg）在社群平台X發文讚揚這項協議。他寫道：「未來能定義AI治理的國家，是那些現在就建設基礎設施國家。」他強調：「美國的任務是確保我們的盟友與我們一同建設。」

韓國擁有三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK hynix）等記憶體晶片大廠，先前已宣示目標要與美國及中國並列，躋身全球三大AI強權。

Reflection AI執行長兼共同創辦人拉斯金（MishaLaskin）指出：「我們正在打造大韓民國可以根據自身條件控制、稽核與演進的AI基礎設施。」

風險情報公司Verisk Maplecroft亞洲研究主管巴塔查雅（Reema Bhattacharya）告訴法新社：「從華府角度來看，這類協議有助於強化夥伴生態系，降低對中國的依賴。」但她也指出，多數亞洲政府並不希望捲入這種二元對立。

巴塔查雅說：「實際上，你會看到各國在維持自身立場的前提下，悄悄地平衡與美國的夥伴關係，同時對中國做出策略性讓步，以維持關係穩定。」

巴塔查雅還說，對大多數亞洲國家而言，短期內實現完全的AI自給自足「並非現實目標」。「我看到的是一個更務實的目標，也就是在模型、晶片與人才皆由美中主導的生態系中，努力降低自身的脆弱性」。