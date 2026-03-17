日媒：美日將敲定稀土共同開發協議 降低對中國依賴

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，日本與美國政府預定19日在華府舉行的峰會上，就共同開發稀土、鋰及銅等關鍵礦產的計畫達成協議。

根據日經亞洲，這項計畫旨在降低日美兩國對中國低成本關鍵礦產的依賴，並且強化供應鏈。日本三井物產及三菱綜合材料將參與其中。

日本首相高市早苗本週將首度以首相身分訪美，預計與美國總統川普（Donald Trump）討論經濟安全合作事宜。

兩人計畫討論關鍵礦產的共同開發、行動計畫的制定，以及工作小組的設立，以因應全球對半導體、汽車等各類產品所需關鍵礦產的日益增長需求。

據報導，日美將在領導層級敲定「美日關鍵礦產計畫」（U.S.-Japan Critical Minerals Project），其內容涵蓋4個項目。

其中一個項目是在美國中西部印第安納州的稀土精煉作業，三菱綜合材料正在討論投資及參與該項目，內容包括從家電、汽車及工業設備的「廢棄永久磁鐵」中，回收利用稀土元素及稀有金屬。

該公司也將參與印第安納州的銅冶煉項目，已與一家英國公司合作，利用智慧型手機、電腦及家電的廢棄電子電路板提煉銅。

第3個項目為鋰礦開發計畫，三井物產考慮與美國化學公司Albemarle合作，共同投資位於北卡羅來納州金斯芒廷（Kings Mountain）的項目。

第4個項目為亞利桑那州「銅世界」（CopperWorld）銅礦開發案。日本三菱商事已與加拿大礦業公司Hudbay Minerals達成協議，取得該項目30%權益。

根據日本經濟產業省，中國占全球稀土開採量60%、稀土精煉量90%，鋰精煉量也接近80%。