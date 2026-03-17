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石油最高價格制效果有限 南韓加強監督各加油站
因應美伊戰爭導致的油價劇烈波動，南韓正在實施石油最高價格制，管控煉油公司的供應價格。不過產業通商部今天表示，仍發現部分加油站提高售價，將研擬加強監督的對策。
相較於實施「石油最高價格制」之前，煉油公司供應價格每公升已下調超過100韓元（約新台幣2.22元）。不過產業部表示，從12日至16日，加油站零售價格僅下降汽油每公升66韓元（約新台幣1.46元）、柴油每公升87韓元（約新台幣1.93元），制度實施已滿4天，加油站價格下調速度仍緩慢。
產業部長金正官今天與「能源與石油市場監察團」會面，這個民間團體自2010年至2024年間持續監測石油市場，擁有14年經驗。產業部指出，會透過與民間團體合作，分析油價資訊系統，立即監測全國約1萬多家加油站的油品售價。
產業部指出，對於在最高價格制實施後仍過度提高價格的加油站，政府將篩選後對外公布名單；另外，對於主動調降價格、參與穩定民生物價的加油站，將評選為「良心加油站」，並提供認證貼紙與政府表彰等獎勵。
金正官強調，「要讓民眾真正感受到最高價格制度的效果，加油站價格的穩定至關重要。」他指出，希望「能源與石油市場監察團」能以實際購買汽油的消費者角度出發，進行客觀公正的監測。
產業部也指出，將24小時受理與價格、品質及流通相關的違法行為檢舉，並對涉嫌違規的加油站每日稽查。
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