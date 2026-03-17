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油價飆漲巿場憂中東局勢 亞股仍普遍上揚

中央社／ 香港17日綜合外電報導
亞洲股市今天普遍上揚。圖／美聯社
亞洲股市今天普遍上揚。圖／美聯社

伊朗持續對鄰近產油國發動攻擊之際，多國對美國總統川普要求協助保護戰略航道荷莫茲海峽表達反對，油價今天應聲飆漲逾5%。儘管如此，亞洲股市今天普遍上揚。

法新社報導，這波油價反彈收復前一天因國際能源總署（International Energy Agency）執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示若有需要可進一步釋出儲油引發的大幅滑落。

儘管如此，輝達（NVIDIA）預期2027年底營收至少將達到1兆美元，帶動科技股應聲上漲。多數股票市場今天延續昨天的漲勢。

投資人同時關注本週多國央行將陸續公布政策性決策。分析師認為，油價大漲帶來的通膨壓力可能促使各國重啟升息循環。

澳洲今天宣布，已因「燃料價格大幅上漲」而調高借貸成本。

川普日前呼籲歐洲和其他盟友協助重啟被伊朗實質封鎖的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），但各國反應冷淡，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，美國和以色列對伊朗開戰「並非北大西洋公約組織（NATO）的事」，英國、西班牙、波蘭、希臘和瑞典也都選擇保持距離，澳洲和日本同樣選擇不加入美方行動。

墨爾本券商激石集團（Pepperstone Group）研究主管魏斯頓（Chris Weston）表示：「支持風險性資產長線大漲的觀點相對偏低，但我們也不能排除趨勢可能增強的可能。」

日股基準日經指數今天收跌0.1%，來到53700.39點。港股恆生指數收漲0.1%，來到25861.54點。上證指數收跌0.9%，來到4049.91點。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、雅加達、威靈頓、馬尼拉股市收漲。

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