美柴油均價突破每加侖5美元 中東戰事擾亂燃料供應鏈

根據美國汽車協會（AAA）的數據，全美柴油平均零售價16日升到每加侖5.044美元，是2022年12月以來首次突破每加侖5美元大關，由於伊朗戰爭持續擾亂供應，給美國燃料等供應帶來進一步壓力。

彭博資訊報導，自伊朗衝突爆發以來，物價大幅上漲。由於荷莫茲海峽依然關閉，這場戰爭幾乎切斷了來自波斯灣的燃料、原油、天然氣和化肥供應。

柴油是美國貨運、農業和建築等產業的關鍵動力來源，零售價一旦大漲勢必會對整體經濟產生連鎖反應。由於波斯灣煉油廠是柴油的主要供應來源，其價格上漲速度遠超其他大多數石油產品。

美國部分州的柴油價格，早已超過5美元關卡。根據美國能源資訊署（EIA）的資料，與柴油幾乎可互換使用的供暖油價格，也已突破5美元。對美國總統川普而言，如果燃料價格持續走高，可能影響期中選舉選情。