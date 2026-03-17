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輝達DGX Rubin NVL8系統採用英特爾 Xeon作為Host CPU

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾宣布，NVIDIA DGX Rubin NVL8系統採用Intel Xeon作為Host CPU。（路透）
英特爾宣布，NVIDIA DGX Rubin NVL8系統採用Intel Xeon作為Host CPU。（路透）

英特爾今（17）日於NVIDIA GTC 2026大會上，宣布Intel Xeon 6將使用於NVIDIADGX Rubin NVL8系統。隨著工作負載轉向大規模、即時推論，此項合作進一步突顯了Xeon系列為GPU加速AI系統提供架構延續性與可擴充性的關鍵作用。

英特爾企業副總裁暨資料中心策略規劃部總經理Jeff McVeigh表示：「在代理式AI與推論系統的驅動下，AI正從大規模訓練轉向無所不在的即時推論。在這個新時代，Host CPU扮演至關重要的角色，負責管理GPU加速系統間的任務協調、記憶體存取、模型安全與吞吐量。Intel Xeon 6提供領先的效能、效率，並兼容於客戶賴以擴充推論工作的x86軟體生態系。」

隨著企業持續部署AI系統，推論能力的標準已不僅止於GPU吞吐量，也與CPU主導的系統效能息息相關。Host CPU不僅影響整體叢集效率與總體持有成本（TCO），還負責記憶體管理、任務調度及工作負載分配等關鍵功能，並確保現代AI基礎架構所需的安全性、可靠性與營運連續性。

基於這些系統級需求，Intel® Xeon®處理器以其支援高速記憶體、在多元工作負載下維持平衡效能、較低的長期總持有成本，以及成熟且經企業驗證的軟體生態系，因此成為DGX Rubin NVL8系統的主機處理器。此外，英特爾穩健強大的PCIe與I/O能力，進一步強化Xeon作為多元工作負載下高頻寬、低延遲平台的角色。

英特爾表示，Intel Xeon 6強化其作為現代AI基礎架構的基礎地位，實現橫跨資料中心、雲端及邊緣應用場景的可擴充部署。隨著AI推理規模擴大，從CPU到GPU資料路徑的端到端機密運算變得極為重要。Intel Trust Domain Extensions （Intel TDX）透過硬體級隔離與遠端驗證，進一步強化了Xeon作為現代AI叢集安全基礎的優勢。

NVIDIA DGX Rubin NVL8系統整合了Intel® Xeon® 6處理器，延續目前Blackwell平台（如DGX B300系統）中英特爾Xeon 6776P所建立的架構基礎。在此經過驗證的基礎上，英特爾持續將卓越效能、豐富經驗與系統級專業技術導入全新的DGX Rubin NVL8系統。

英特爾專為Xeon設計多項相關技術，以協助系統充分發揮GPU的最大潛力。透過Priority Core Turbo等功能，確保資料能持續高速傳輸至GPU；憑藉強大的單執行緒效能負責調度、排程與資料遷移，即使推理工作負載日益複雜，Xeon仍能確保系統運行順暢且高效。

記憶體 英特爾

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