「希望來的是工程師」 輝達執行長黃仁勳GTC風趣金句連發

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在美國加州聖荷西登場的GTC大會上，整場演講穿插多段幽默發言，讓原本偏向技術導向的年度盛會，多了幾分輕鬆與趣味。

黃仁勳觀察到，今年GTC與會者結構出現明顯變化，直言「最大比例來自金融服務業」，隨後笑稱「希望來的是工程師，不是交易員」，一句話點出AI熱潮已從開發者社群擴散至金融圈，這番發言引發現場笑聲，也為嚴肅的產業議題開場暖身。

在展示複雜技術架構時，黃仁勳也不改一貫風格，自嘲這是「自己最開心的時刻」，但團隊其實都勸他不要講得太細，最後仍笑說「這就是你們的入場費」，意指台下觀眾得「硬著頭皮」看懂這張密密麻麻的系統圖。向來這類帶點工程師幽默的橋段，成為他演講的一大特色。

談到AI新創快速崛起時，他則以另一種方式化解敏感問題，表示相關名單「多到放不下」，乾脆把字縮到幾乎看不見，「這樣就不會有人覺得自己沒被點到」，既回應產業熱度，也避免「點名誰」的尷尬。