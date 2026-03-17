溫哥華人美國邊境加油省錢 學者憂中東局勢助通膨

中東局勢導致國際油價大幅上漲，加拿大各地零售油價也飆新高，大溫哥華油價全國最高，每公升逾2加元（約新台幣46.7元），讓不少加拿大人選擇南下美國加油，有邊境加油站說生意明顯多了一倍以上。

今天大溫哥華各地加油站高掛著每公升2.04加元的告示牌，比上星期漲了0.2加元（約新台幣4.7元），比上個月漲0.37加元（約新台幣8.6元）。

開車族叫苦連天，每天需開皮卡貨車的溫哥華居民裴吉（Paige）對中央社說：「很可怕，花250加元（約新台幣5830元）也加不滿一缸油。」

為了省油錢，不少駕駛者選擇南下到美國邊境的加油站加油。

布雷恩（Blaine）是美國西岸5號州際公路最北端的濱海小城，緊鄰著卑詩省大溫哥華地區，當地油價一直比溫哥華便宜一點。過去一年來加美關係不好，油價差距也不是太大，加拿大人沒有什麼動力造訪這個小鎮，小鎮常顯得冷冷清清。

但這幾天情況不太一樣了。布雷恩Arco加油站員工瑞尼瑪（Ranima）對中央社說：「很久沒有看見這麼多卑詩省的汽車光顧商店了，這兩天生意都好忙。因為國際油價上漲，我們的店也不得不調高油價，但溫哥華油價飆得更高、貴得離譜。」

今天布雷恩的油價每加侖4.51美元，換算大約是每公升1.63加元，比溫哥華的油價每公升便宜約0.4加元（約新台幣9.4元）。兼差開Uber的艾塔（Atta）對中央社說：「還是得來美國加油，能省一點是一點。」

加拿大GasBuddy的石油分析師麥克林（MattMcClain）說，不幸的是，因為中東戰爭仍然繼續，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航道情況不明，油價還會繼續上漲。

油價高低影響各方面生活成本，這讓好不容易緩和下來的通貨膨脹可能再度惡化。

在溫哥華開設多間餐廳的台裔企業家游重毅憂心忡忡，他對中央社說：「真是一波未平一波又起，似乎從COVID-19疫情之後，東西漲價就成了常態。餐廳的食材和耗材都因為目前的油價而又會變得更昂貴了，但我們菜單售價可不敢再漲，只能自行吸收成本壓力。」

加拿大達爾豪希大學（Dalhousie University）農業食品分析實驗室主任查爾伯斯（Sylvain Charlebois）說，能源上漲會影響運輸成本、製造成本、食品生產成本等；食品通膨率在2月下降至5.4%，原本這種降幅趨勢可以繼續持續，但由於伊朗局勢，看來通膨率又將反轉上升了。