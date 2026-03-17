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上市約三個月就停賣！三星證實9萬元「三折疊手機」將退場 原因曝光

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
三星電子證實，正逐步停止銷售才上市約三個月的「三折疊手機」Galaxy Z TriFold。法新社
三星電子證實，正逐步停止銷售才上市約三個月的「三折疊手機」Galaxy Z TriFold。法新社

三星電子證實，正逐步停止銷售才上市約三個月的「三折疊手機」Galaxy Z TriFold，凸顯這款售價高達2,899美元（新台幣約9萬元）的裝置，從一開始的定位就更傾向於展現技術實力，而非公司行動裝置產品陣容的核心。

三星電子發言人說，公司將從南韓本土市場開始停售Galaxy Z TriFold，接著等到清理完剩餘存貨後，就會停止在美銷售。

停售這款三折疊手機其實早有跡象，三星官網本月已停止預告Galaxy Z TriFold的補貨時間。這款手機擁有兩個軸承，展開後可變成一台10吋的大型平板，目前官網顯示「已售罄」。

根據社群媒體與Reddit的消息，近期仍有消費者在美國德州與紐約部分地區的三星體驗店找到現貨，顯示目前仍有部分庫存可購買。

三星是在去年12月發表Galaxy Z TriFold，以便展現技術實力。然而，高昂價格使這款三折疊機成為小眾市場產品，主要鎖定最富有的早期銷售者。該機於12月12日在南韓上市，售價為359萬韓元，並於今年1月在美國推出。

三星曾大力宣傳這款三折疊手機大尺寸螢幕的多工處理能力，不過，在銷售方面進行一些折衷做法，包括消費者只能透過三星官方直接購買，而電信商與零售通路從未販售，這也進一步暗示Galaxy Z TriFold的短暫產品周期。

三星行動通訊事業部營運長崔元俊上月受訪時表示，公司尚未決定是否推出TriFold的後續機型，主因是製造複雜。不過，該裝置的一些核心優勢，例如適合觀看影音消費的寬螢幕比例，未來可能會用於價格較低的折疊手機產品中。

另一方面，三星已開始推出Galaxy S26 Ultra，配備新的隱私顯示技術以及一系列AI新功能。

南韓 三星 摺疊手機 手機

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