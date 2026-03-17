奧丁丁集團攜手Hope for Haiti OwlPay Harbor 穩定幣助全球人道救援

區塊鏈科技公司奧丁丁集團（OwlTing Group）17日宣布，美國非營利組織Hope for Haiti正式導入奧丁丁旗下穩定幣支付基礎建設 OwlPay Harbor。Hope for Haiti 長期致力於改善海地人民，尤其是婦女與孩童的生活品質；此次導入用以全面升級其跨國援助資金鏈。

透過整合奧丁丁的穩定幣支付基礎建設 OwlPay Harbor，Hope for Haiti能將美元轉換為與美元1:1掛鉤的合規穩定幣USDC並安全進行跨境資金移轉，避開傳統銀行緩慢且費用高昂的流程。透過此項整合，Hope for Haiti 旗下計畫的關鍵資金，包含用於醫療、教育與潔淨水源等，能更快速、更具成本效益地送達海地。

Hope for Haiti擁有極高的機構透明度評級，透過全程追蹤國際轉帳流程，進一步強化其透明度優勢。透過 OwlPay Harbor移轉的每一筆資金都會被安全地記錄在公有區塊鏈上，讓 Hope for Haiti能向捐款人證明資金已完整抵達目的地，不受傳統中間行隱藏費用的影響。目前這項合作已完成超過10萬美元的測試交易，支援該組織日益增長的龐大匯款需求，是奧丁丁推動人道援助資金效率化的具體實踐之一。

Hope for Haiti 執行長 Skyler Badenoch 表示，海地有超過半數的人口、逾570萬人正面臨嚴重糧食危機，更有數十萬名孩童深陷營養不良的風險，每一分錢都必須確實送達最需要的地方。資金流動透明度對於守護資源至關重要，唯有如此才能確保資源轉化為真正需要的糧食、改善營養狀況，並為孩童與家庭創造更健康的未來。OwlPay區塊鏈追蹤技術能代表組織發揮每筆捐款的效益。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，「人道救援組織在進行國際撥款時，經常面臨資金撥付延遲、高交易成本及透明度不足等挑戰，OwlPay Harbor穩定幣基礎建設幫助如Hope for Haiti這種全球非營利組織能在數分鐘內完成全球資金移轉，並為捐款人提供全程透明的追蹤紀錄。我們相信，這項技術將徹底重塑全球人道援助、匯款及跨境資金撥付的運作模式」。

OwlPay Harbor在幾次測試交易中，協助Hope for Haiti達成三大目標，包括即時驗證：每一筆交易均可於線上追蹤，確保移轉過程具備即時回報機制與財務稽核追蹤能力。降低成本：透過避開中間行，跨境轉帳成本較傳統方式降低了93%，額外省下的資源，全數轉用於前線救助工作。加速影響力與規模化：原本需耗時數日才能完成結算的資金，如今僅需幾秒即可到位。首筆測試資金已迅速投入Hope for Haiti救援計畫，直接惠及海地當地超過300名受助者及合作供應商。