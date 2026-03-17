飆上每桶153美元！中東原油破歷史紀錄成「全球最貴」非洲原油也高漲

中東原油基準價格飆升至歷史新高，成為全球最昂貴原油，但一些交易商認為，由於中東原油供應中斷，這些基準價格已失去代表性。另一方面，阿聯最大天然氣田遭伊朗襲擊而停產，且石油工業區起火，凸顯伊朗擴大攻擊波灣周邊能源基礎設施，對全球燃料供給情勢帶來更大壓力。

S&P Global Platts表示，5月裝船的現貨杜拜原油價格估計達每桶153.25美元，創歷史新高，超越布蘭特期貨2008年創下的每桶147.50美元紀錄。這使杜拜原油相對於交換合約的溢價在周一達到每桶56.01美元，遠高於2月平均的0.9美元。

阿曼原油期貨也觸及每桶147.79美元的歷史高價，相對於杜拜交換合約的溢價達50.57美元，遠高於2月平均的0.75美元。

對亞洲煉油廠而言，用於為數百萬桶運往亞洲的中東原油定價的基準價格飆漲，正推高煉油成本，將迫使它們在未來數月尋求替代供應或進一步減產。

另一方面，由於亞洲煉油廠爭搶供應，美洲與非洲原油的現貨溢價上升。兩名交易人士表示，巴西現貨原油對布蘭特原油的溢價創下每桶12至15美元的紀錄；另一人表示，4月裝船的西非原油FOB溢價較一個月前上升約1美元。

同時間，阿聯的油氣設施持續遭伊朗襲擊。大型沙赫（Shah）天然氣田周一遭無人機攻擊並且起火，火災雖已受控，但周二仍暫停作業。根據Adnoc網站與能源研究機構數據，沙赫天然氣廠每日產能為12.8億標準立方英尺，約占阿聯天然氣總產量的五分之一；每年硫磺產量達420萬噸，約占全球供應的5%。

富查伊哈（Fujairah）石油工業區周二也因新一輪攻擊而起火。此前，阿聯重要港口富查伊哈港在周末遭無人機引發火災，恢復部分運作後，周一又遭無人機攻擊，暫停原油裝載作業。由於這個港口位於荷莫茲海峽之外，受到伊朗襲擊，會進一步衝擊阿聯的能源供應。

路透稍早引述兩名消息人報導，由於伊朗衝突與荷莫茲海峽實質封鎖，阿聯國營石油巨頭阿布達比國家石油公司（ADNOC）大規模關井減產，使阿聯日產油量已減少逾一半。

在波灣國家中，阿聯受到伊朗的打擊尤其嚴重，除了能源設施，杜拜國際機場16日也遇襲而一度暫停飛機起降。CNBC分析，對伊朗而言，阿聯是一個絕佳的打擊地點，可同時向華盛頓施壓，擾亂全球能源流動，動搖國際金融和企業，並引起全世界的關注。此外，美國將阿聯列為2024年主要國防夥伴，也成為阿聯此次嚴重受伊朗打擊的原因。