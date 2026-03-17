泰數位部長：遏止詐騙及灰色資金 有助泰國經濟穩健

泰國數位經濟與社會部長柴查諾克接受中央社專訪表示，跨國詐騙、洗錢與人口販運等犯罪已成全球問題，各國須加強合作共同打擊；若能有效遏止詐騙與灰色資金流動，將有助於讓泰國經濟「重新變得穩健」。

泰國社會所稱的「灰色資金」（Grey Money）通常指來源或用途涉及地下經濟、未完全受監管或刻意規避法律的資金。

柴查諾克（Chaichanok Chidchob）最近接受中央社專訪，他表示，網路詐騙行動往往跨越國界，相關犯罪組織在不同國家設立據點並分工運作，因此單一國家難以獨自解決問題。

他表示，許多詐騙集團涉及的不只是詐騙，也涉及人口販運、毒品走私及洗錢活動，「這些犯罪是全球性的，如果各國不合作，就沒有任何國家是安全的。」

柴查諾克認為，泰國應該在區域扮演領導角色，並指出，部分鄰近國家是詐騙犯罪的重要據點，因此泰國既有責任，也有機會推動區域合作打擊犯罪。

柴查諾克說：「在過去的3個月裡，我們採取了主動行動，並在如此短的時間內取得很大進展。」他所指的是泰國近幾個月已協助從詐騙據點營救逾1000人，顯示跨國合作的重要性。

柴查諾克指出，若能阻止因詐騙流出泰國的巨額資金，泰國經濟其實是非常穩健的。若政府能有效打擊詐騙、貪腐及地下經濟，將可讓資金回流到正常經濟體系，並促進經濟發展。

柴查諾克目前掌管數位經濟與社會部，他表示，未來科技在經濟發展中將扮演關鍵角色，尤其是在資金流動與供應鏈管理方面。

談及台灣在科技產業的優勢，及未來是否有合作空間時，柴查諾克說，泰國並非在各方面都做到最好，因此對於與各方合作保持開放態度，且樂於向專業人士學習。

針對泰國近年灰色資金的問題，柴查諾克向中央社表示，政府需透過透明化與科技來加強監管，並指出，隨著資訊越公開，媒體與社會大眾能更容易追蹤並持續監督相關案件的調查。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所領導的泰自豪黨（Bhumjaithai）在2月的國會大選中獲勝，作為該黨秘書長的柴查諾克預料將在下屆政府中，繼續擔任數位經濟與社會部長一職。