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因應油價飆升 小馬可仕啟動多項紓困措施

中央社／ 馬尼拉17日專電
菲律賓總統小馬可仕。美聯社
菲律賓總統小馬可仕。美聯社

中東局勢緊張推升國際油價，菲律賓總統小馬可仕繼於上週啟動節能措施之後，今天開始實施新一波因應措施，包括發放現金補助與燃料補貼，以減輕民眾與運輸業者負擔。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天上午在馬尼拉視察社會福利部（DSWD）向13萬9000名三輪車司機發放每人5000披索（約新台幣2670元）的現金補助，以確保基層交通持續運作。

這是他昨晚透過臉書向菲律賓民眾宣布的高油價因應對策之一，這項補助不久後也將擴及大馬尼拉以外地區的三輪車司機。

中東局勢持續衝擊全球能源市場，菲律賓燃料價格已多次上調，能源部（DOE）預測，本週柴油價格每公升可能再上漲20.4至23.9披索，汽油則可能上漲12.9至16披索。

這意味著在某些加油站，每公升柴油價格可能突破110披索、汽油價格達到每公升約90披索；能源部表示已與俄羅斯接洽購買石油事宜，以緩解供應壓力，目前正等待回應。

根據小馬可仕的談話，吉普尼車及多元計程車司機預定也將在未來數日內獲得同額現金援助；交通部預計在3月底也會向運輸從業人員發放另一筆燃料補貼。

此外，菲律賓政府將續推「愛心巴士」（LoveBus）計畫，在大馬尼拉、大宿霧（Metro Cebu）及大達沃（Metro Davao）等地區免費載客，為通勤族節省開支。

在立法方面，小馬可仕已將兩道法案列為優先審議項目，分別為降低石油產品消費稅，以及修訂允許使用成本較低的生物乙醇（bioethanol）。

為穩定糧食供應，農業部將向5萬多名農漁民發放每人3000披索的燃料補貼，而農民另可透過「總統府農漁民援助計畫」獲得2000披索現金補助。

在航空方面，菲律賓政府也將調降旅客服務費、降落費及停機費，以降低航空公司營運成本並抑制票價上漲。同時，民航委員會（CAB）已調整燃油附加費的審查期，由一個月縮短為15天，以快速反映油價變動。

小馬可仕並指示各政府機關，研議可否暫緩申請執照及證明文件的收費，或調降收費，以減輕民眾負擔。

在此之前，小馬可仕於9日啟動節能措施，部分政府機關實施每週4天工作制，以降低辦公大樓用電量，同時減少公務員通勤所需燃料。

小馬可仕 國際油價

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