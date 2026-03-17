快訊

伊朗新領袖活著！伊官員音檔曝光 穆吉塔巴遇襲前1舉動逃生

南韓釜山街頭驚傳命案！機長遭亂刀刺死 嫌犯疑是前同事

經典賽／美委爭冠「總統」成焦點 川普玩梗：要不要成為第51州？

聽新聞
0:00 / 0:00

抗通膨、防伊朗戰事衝擊 澳洲央行再升息1碼 5月還可能續升

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
澳洲央行（RBA）周二宣布將現金利率調升1碼至4.1%。路透
澳洲央行（RBA）周二宣布將現金利率調升1碼至4.1%。路透

澳洲央行（RBA）周二宣布將現金利率調升1碼至4.1%，為連續第二次升息，以應對頑固通膨與伊朗戰事升溫推高的能源成本壓力。這也是RBA自2023年中以來首見連續升息。

九人政策委員會以5比4的投票結果通過決議，顯示內部意見分歧。消息公布後，3年期公債殖利率跌幅擴大，澳幣兌美元下跌0.2%，同時，交易員提高了對5月再次升息的押注，機率升至五成以上。

RBA在聲明中指出，中東局勢高度不確定，在多種情境下，都可能進一步推升全球與澳洲通膨壓力。委員會認為，通膨在一段時間內仍可能高於目標區間，包括通膨預期在內的各項風險已明顯偏向上行。

此次升息呼應了RBA總裁布洛克先前釋出的鷹派訊號。她本月稍早曾反駁市場對央行可能在3月按兵不動的預期；副總裁豪瑟上周也警告，中東衝突帶來的物價上漲壓力，將不利於壓制通膨的既有努力。

近期經濟數據顯示，澳洲3月消費者對通膨預期已升至5.2%，為2023年7月以來最高；去年第4季GDP年增率達2.6%，超出RBA所設定、不引發通膨的經濟成長極限估值；失業率則維持在約4.1%的低檔，顯示勞動需求依然強勁。

在此背景下，多數經濟學家預期RBA將於5月再次升息，屆時現金利率可能提高至4.35%，相當於完全收回去年RBA去年在六個月寬鬆周期下調降的75個基點。

通膨

延伸閱讀

油價飆、台幣貶 市場預料台灣數月後將升息

伊朗戰爭恐推升通膨！網熱議Fed是否升息：美債投資人恐再受傷

AI 撐景氣、油價添變數…國泰台大估經濟成長率5.8% 央行3月按兵不動

多國將舉行央行會議 市場估美日歐利率不變

相關新聞

影／黃仁勳GTC壓軸來賓！冰雪奇緣「雪寶」超萌登場 大秀機器人技術

輝達執行長黃仁勳16日於GTC大會演講接近尾聲時，照例安排了驚喜橋段，讓輝達與迪士尼合作開發的機器人「雪寶」（Olaf）登台，雙方俏皮互動，展現輝達的多項技術正讓實體AI與機器人技術正加速走向現實。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

抗通膨、防伊朗戰事衝擊 澳洲央行再升息1碼 5月還可能續升

澳洲央行（RBA）周二宣布將現金利率調升1碼至4.1%，為連續第二次升息，以應對頑固通膨與伊朗戰事升溫推高的能源成本壓力。這也是RBA自2023年中以來首見連續升息。

美股季報制度鬆動：SEC研議上市公司可改半年報

知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）正準備提出一項重大監管改革，計劃放寬上市公司財報披露頻率，允許企業選擇每半年公布一次財務業績，不再強制要求發布季報。相關提案最快可能下月公布。

歐洲晶片三巨頭聯手輝達 卡位人形機器人新供應鏈

歐洲晶片製造商英飛凌（Infineon）、恩智浦半導體（NXP Semiconductors）與意法半導體（STMicroelectronics）周一皆宣布，與美國晶片製造商輝達（Nvidia）建立合作夥伴關係，為人形機器人提供硬體設備，以在這個潛在利潤豐厚的新市場爭取業務。

不只養龍蝦、上太空 黃仁勳GTC演講4大亮點一次看

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天宣布推出企業級「養龍蝦」AI代理平台NemoClaw、太空資料中心計畫、Vera R...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。