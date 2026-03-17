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影／黃仁勳GTC壓軸來賓！冰雪奇緣「雪寶」超萌登場 大秀機器人技術

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達執行長黃仁勳與機器人「雪寶」（Olaf）16日在GTC大會台上逗趣互動。路透
輝達執行長黃仁勳與機器人「雪寶」（Olaf）16日在GTC大會台上逗趣互動。路透

輝達執行長黃仁勳16日於GTC大會演講接近尾聲時，照例安排了驚喜橋段，讓輝達與迪士尼合作開發的機器人「雪寶」（Olaf）登台，雙方俏皮互動，展現輝達的多項技術正讓實體AI與機器人技術正加速走向現實。

雪寶是出自迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》的逗趣雪人角色，最新在GTC大會登台的機器人版雪寶是在輝達GPU上運作模擬運算，並由輝達晶片驅動。它是透過Newton物理引擎打造而成，這是一套由迪士尼科研中心（Disney Research）、輝達與Google DeepMind共同開發的開源系統，可讓高效能機器人的模擬在GPU上快速運作。

黃仁勳在演講尾聲安排雪寶做為神祕嘉賓壓軸登場，並與雪寶幽默對話。黃仁勳跟雪寶說，給了他專為打造機器人所使用的輝達Jetson電腦，雪寶則好奇地問，「那是什麼」，黃仁勳回應說，「在你肚子裡」。黃仁勳介紹雪寶是靠著新版Newton、開放平台Omniverse發揮了作用，學習如何走路，得以讓迪士尼的角色成為機器人，現身真實世界。他接著還對雪寶開玩笑說，「我必須承認，我以為你會更高一點。老實說我沒有看過這麼矮的雪人。」

華特迪士尼影業的動畫師協助製作訓練資料，用於教導雪寶在模擬中行走，不僅是模仿走路，還要模仿它招牌的雪人式搖擺步伐。

迪士尼研發部門高級工程師戈林表示：「我們很久以前就把目標放在打造一個現實世界中的雪寶。」他說：「技術終於追上來了。」

未來遊客可以將在迪士尼樂園看到雪寶四處走動並且互動，預定3月29日隨著巴黎迪士尼樂園的冰雪奇緣世界開幕而亮相，之後也會在香港迪士尼現身。

機器人 黃仁勳 輝達

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