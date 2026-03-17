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美股季報制度鬆動：SEC研議上市公司可改半年報

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國證券交易委員會（SEC）正研議鬆綁季報規定，允許上市公司改為每半年公布一次財報。路透
美國證券交易委員會（SEC）正研議鬆綁季報規定，允許上市公司改為每半年公布一次財報。路透

知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）正準備提出一項重大監管改革，計劃放寬上市公司財報披露頻率，允許企業選擇每半年公布一次財務業績，不再強制要求發布季報。相關提案最快可能下月公布。

據悉，SEC近期已與各大交易所管理層密集溝通，討論未來若制度調整，交易所可能需要配合修改自身規則。依照程序，提案發布後將進入公眾意見徵詢期，通常不少於30天。期滿後，SEC將就最終規則進行表決，改革能否落實仍存在變數。

新規並非全面廢除季報制度，企業仍可選擇維持原有披露頻率。推動此項改革的背景，是美國上市公司數量持續萎縮。支持者認為，上市及維持公開交易所需的行政與合規成本高昂、程序繁瑣，成為部分企業選擇不上市或選擇私有化的原因之一。

不過，降低披露頻率也可能引發投資人反彈，因其高度依賴定期資訊作為決策依據。歐洲自2013年起取消強制發布季報的要求，英國也於約10年前跟進，但當地仍有不少企業自願按季披露業績。

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