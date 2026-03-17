快訊

抬轎教授／4年開12門新課 雜食性教學榨乾教授靈魂

經典賽／7局上打擊王阿拉斯再補刀！委內瑞拉4：2領先義大利

一代哲人哈伯瑪斯：聯邦德國精神的代言者

聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲晶片三巨頭聯手輝達 卡位人形機器人新供應鏈

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歐洲晶片商Infineon、NXP與STMicroelectronics宣布與輝達合作，為人形機器人提供感測器、電源管理與通訊等關鍵零組件。法新社
歐洲晶片商Infineon、NXP與STMicroelectronics宣布與輝達合作，為人形機器人提供感測器、電源管理與通訊等關鍵零組件。法新社

歐洲晶片製造商英飛凌（Infineon）、恩智浦半導體（NXP Semiconductors）與意法半導體（STMicroelectronics）周一皆宣布，與美國晶片製造商輝達（Nvidia）建立合作夥伴關係，為人形機器人提供硬體設備，以在這個潛在利潤豐厚的新市場爭取業務。

輝達選在年度GTC大會前夕、協調發布這些合作消息。輝達正試圖以Jetson Thor處理器成為機器人的「大腦」，此事料將成為大會焦點之一。

歐洲工業晶片製造商的角色是提供機器人身體的其他部件，包括安全可靠運作所需的電子設備、感測器、運動控制、電源管理及高速內部通訊系統。

這幾家晶片製造商同時也是汽車科技硬體的主要供應商。分析師指出，車用電子技術與人形機器人及其他先進機器人在技術上高度重疊。

ABI Research分析師George Chowdhury表示，歐洲晶片商尋求與輝達合作是很自然的。他估計，目前超過80%的人形機器人採用輝達平台。高階人形機器人的成本約20萬美元，而低階型約十分之一。

市調機構集邦科技（TrendForce）估計，今年人形機器人的銷量將首次突破5萬台。

英飛凌發言人表示，預期每台人形機器人所需零組件價值約500美元。英飛凌此次合作重點是利用「數位分身」技術，讓開發者在設計階段就能測試和微調機器人性能。

意法半導體的聲明聚焦感測器，協助機器人開發者將攝影機和運動感測器接入以輝達平台為核心的系統。

恩智浦則強調機器人內部高速可靠的通訊能力，讓機器各部位能快速將資料傳送至中央處理器，確保動作與感測系統保持協調。

NXP邊緣運算部門AI負責人Gowri Chindalore舉例說明，語音指令產生的部分資訊可先即時處理，再透過極快的迴路將後續資訊傳送至機器人「大腦」。

三家公司發布的合作聲明均未披露具體財務細節。

輝達 人形機器人

延伸閱讀

不只養龍蝦、上太空 黃仁勳GTC演講4大亮點一次看

研華前進 NVIDIA GTC 2026 展示 Edge AI 與 Physical AI 解決方案

整理包／黃仁勳高喊輝達全面卡位 AI 工廠時代 一文掌握演講關鍵重點

推論轉折點來了！ 黃仁勳：輝達未來一年晶片訂單上看1兆美元

相關新聞

歐洲晶片三巨頭聯手輝達 卡位人形機器人新供應鏈

歐洲晶片製造商英飛凌（Infineon）、恩智浦半導體（NXP Semiconductors）與意法半導體（STMicroelectronics）周一皆宣布，與美國晶片製造商輝達（Nvidia）建立合作夥伴關係，為人形機器人提供硬體設備，以在這個潛在利潤豐厚的新市場爭取業務。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

不只養龍蝦、上太空 黃仁勳GTC演講4大亮點一次看

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天宣布推出企業級「養龍蝦」AI代理平台NemoClaw、太空資料中心計畫、Vera R...

Uber結盟輝達打造自駕車隊 明年率先在美上路 2028全球28城布局

叫車業者Uber與輝達（Nvidia） 周一表示，雙方將合作在Uber平台上部署一支由輝達自駕軟體驅動的自駕車隊，計劃2027年先在洛杉磯與舊金山上路，並在2028年前擴展至全球28座城市。

油價重摔後反彈 、WTI重返95美元布蘭特穩守百元 緊盯荷莫茲海峽

國際油價今天（17日）開盤後上漲，逆轉周一大跌3%至5%的頹勢，投資人一方面評估中東供應面臨的威脅，另一方面也注意到市場可能有更多原油供應釋出。

AI產業進入新階段 黃仁勳GTC演講五大重點一次看

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周一（16日）在美國加州聖荷西舉行的GTC開發者大會主題演講中，闡述AI產業進入新階段的發展方向，並公布公司在推論晶片、AI代理與企業平台等領域的最新布局。以下為演講內容的五大重點：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。