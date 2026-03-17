不只養龍蝦、上太空 黃仁勳GTC演講4大亮點一次看

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天宣布推出企業級「養龍蝦」AI代理平台NemoClaw、太空資料中心計畫、Vera Rubin架構晶片細節和機器人應用進展，並點名台積電、三星等重要供應商將代工生產輝達晶片，宣告AI運算從訓練跨入推論時代。

黃仁勳在演講中金句連發，他表示，「過去運算是基於檢索，現在則是基於生成」，並形容輝達是「垂直整合、但水平開放」的公司，未來一年輝達人工智慧（AI）先進晶片需求將翻倍至1兆美元（約新台幣31.94兆元）。

他也提到，摩爾定律（Moore’s Law）已經失靈，「未來的軟體公司都是代理型（agentic），而且是代幣（token）製造商。」

一、代幣經濟學：1兆美元需求的AI工廠

黃仁勳在演講中展現一貫的「黃氏風格」，把生硬的技術名詞轉化為淺顯易懂的比喻。他重申先前提出的「AI是5層蛋糕」框架，包括能源、晶片、運算基礎設施、模型及應用。

他說，ChatGPT開啟了生成式AI時代，不僅能感知，還能生成內容，運算方式從「檢索型」轉向「生成型」。現在「推論（Inference）」的轉折點已經到來，AI現在必須思考和行動，每一次思考與行動都需要推論並產生代幣，過去2年運算需求增加約100萬倍。

去年黃仁勳曾預測，到2026年輝達Blackwell與Rubin架構的AI晶片需求將達5000億美元。今天他看到的是，到2027年至少有1兆美元的基礎設施需求。

黃仁勳直言，資料中心不再只是存放檔案的地方，它是產生代幣的工廠，未來每一家公司都會思考如何提升「代幣工廠（Token Factory）」的效率，因為未來人類的智慧將由代幣來增強。

二、晶片未來藍圖：從Vera Rubin到Feynman架構

輝達先前收購AI晶片新創公司Groq並取得技術授權，黃仁勳在演講中介紹針對代理型AI設計的VeraRubin架構晶片、與Groq技術的深度整合，並揭曉包含Feynman架構在內的未來產品路線圖。

Vera Rubin已實現100%液冷，沒有任何線纜，以前需要2天才能完成的安裝，現在只需要2小時，製造週期將大幅縮短。這台超級電腦使用45度的熱水進行冷卻，減輕了資料中心的壓力。

黃仁勳在投影片秀出Vera中央處理器（CPU）機架系統合作夥伴，台灣廠商包含永擎、華碩、仁寶、鴻海、技嘉、英業達、神達、微星、和碩、廣達旗下雲達、緯創和緯穎入列。

下一代的Feynman架構晶片預計2028年推出，採用全新繪圖處理器（GPU）、語言處理單元（LPU）、名為Rosa的新CPU及Bluefield 5網路平台，將同時支持銅纜與共同光學封裝（CPO）技術。

黃仁勳說，輝達也正全速生產Spectrum-X乙太網路交換器，是全球首款採用CPO技術的交換器，把光學零件直接安裝在晶片上，將電子轉化為光子，這項技術由輝達與台積電共同研發。

黃仁勳今天在舞台上展示採用Groq技術的新晶片，透過優化的乙太網路緊密協作來減少延遲，可應對高階AI推論需求，將由三星代工生產Groq LP30晶片，今年下半年開始出貨。

三、代理型作業系統NemoClaw

近期爆紅的開源AI工具OpenClaw，標誌是一隻龍蝦，網友將安裝和使用過程稱為「養龍蝦」，意指安裝屬於個人的AI代理。OpenClaw能讓使用者可以完全在裝置上自動化寫作、開發程式和操作檔案，黃仁勳把OpenClaw定義為「代理型電腦的作業系統」，在幾週內的表現就超越了開源作業系統Linux過去30年的成就。

他說，在OpenClaw出現後，每一家資訊科技公司和「軟體即服務」公司都將轉型為「代理即服務」公司。OpenClaw在正確時間給了產業正確的需求，就像Linux作業系統和HTML網頁語法在正確的時間出現一樣。

然而企業網路中的代理型系統若能存取敏感資訊、執行程式碼、與外部通訊，恐讓企業有所顧慮。輝達與OpenClaw的開發者斯坦伯格（Peter Steinberger）合作，推出開源AI代理平台NemoClaw，具備企業級的安全與隱私能力。

NemoClaw平台與NVIDIA NeMo框架、Nemotron模型系列和NVIDIA推論微服務NIM進行深度整合，確保企業能利用最先進的加速技術，實現高效的AI智慧代理推論與訓練，同時完全掌控其資料和部署配置。

四、太空願景與實體AI

黃仁勳透露，輝達正與合作夥伴開發一款名為VeraRubin Space-1的新電腦，它將前往太空並開啟太空資料中心的時代。

輝達其實已經在太空留下了足跡，旗下Thor晶片已通過輻射認證，並已安裝在衛星中，黃仁勳在演講現場展示的衛星影像就是由Thor晶片處理。

但他也坦言，太空資料中心是一項極其複雜的工程，在太空環境中沒有熱傳導或熱對流，只有熱輻射，必須想出如何在太空中冷卻系統，「我們有許多優秀的工程師正在致力於此」。

針對實體AI進展，黃仁勳說，自駕車已經迎來ChatGPT時刻，輝達自駕車平台新增比亞迪、現代、日產和吉利等合作車廠，輝達也與叫車平台Uber攜手推出無人計程車服務。

在演講尾聲，黃仁勳展示與迪士尼合作的「雪寶」機器人，強調其「大腦」是由輝達Jetson運算平台提供動力，透過物理模擬學會走路，「迪士尼樂園的未來，將是所有這些機器人與角色在四周遊走。」