油價重摔後反彈 WTI重返95美元布蘭特穩守百元 緊盯荷莫茲海峽

國際油價今天（17日）開盤後上漲，逆轉周一大跌3%至5%的頹勢，投資人一方面評估中東供應面臨的威脅，另一方面也注意到市場可能有更多原油供應釋出。

西德州中級原油（WTI）期貨今天盤中上漲約1.86%，報每桶95.24美元，周一收盤時重挫5.28%。

布蘭特原油期貨今天開盤後大漲1.7%，報每桶101.92美元，周一收盤挫跌2.84%，但連續第三個交易日收在100美元之上。

油價近期波動劇烈，造成周一重挫的原因包括，美國能源部正準備釋出第一批緊急戰略原油儲備，同時國際能源署（IEA）也表示仍有空間進一步動用庫存，此外，有一些船隻通過關鍵的荷莫茲海峽。

美國財政部長貝森特周一表示，美國目前對一些伊朗、印度和中國大陸船隻通過荷莫茲海峽「沒有意見」，並補充說，任何旨在緩解物價上漲的舉措都將取決於伊朗戰爭的持續時間。

國際能源署（IEA）署長比羅爾周一表示，成員國「在必要且視需要時」後續或將向市場釋放更多石油，此前該組織已同意釋出創紀錄規模4億桶原油。

伊朗提高對中東能源設施的攻擊，包括以無人機襲擊阿拉伯聯合大公國的大型Shah天然氣田。另一方面，美國總統川普表示，美國正「猛烈打擊」伊朗威脅經由荷莫茲海峽商業航運的能力，川普也威脅將擴大對伊朗石油出口樞紐哈格島的打擊，鎖定石油基礎設施。此前美國周末已對哈格島的軍事設施發動攻擊，但並未波及能源設施。

同時間，美國盟友拒絕了美國總統川普關於協助疏通荷莫茲海峽的呼籲。

在中東地區，阿聯與科威特都進一步削減石油產量；而沙烏地阿拉伯與阿聯則正加快透過繞過荷莫茲海峽的替代路線提高出口量。

此前創紀錄動盪的一週對全球布蘭特基準油價造成的餘波仍在持續。由於中東局勢動盪，油價每日波動區間遠高於平常，IEA將其形容為全球石油市場史上最大的供應中斷。

BOK Financial Securities資深副總裁Dennis Kissler表示：「油價處於三位數通常不會持續太久，因為需求破壞往往很快就會出現。雖然伊朗目前似乎態度強硬，但現實是：伊朗沒有海軍、軍力受挫，而且正被周邊國家排除在商業往來之外，因此他們很快就會必須要談判。」