聽新聞
0:00 / 0:00
AI產業進入新階段 黃仁勳GTC演講五大重點一次看
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周一（16日）在美國加州聖荷西舉行的GTC開發者大會主題演講中，闡述AI產業進入新階段的發展方向，並公布公司在推論晶片、AI代理與企業平台等領域的最新布局。以下為演講內容的五大重點：
一、推論轉折點已到來
黃仁勳表示，AI已能完成具生產力的工作，產業正從模型訓練轉向推論應用，也就是讓AI在實際應用中生成內容、回答問題或執行任務。
二、未來一年訂單上看1兆美元
他預測未來一年內輝達可能面臨高達1兆美元的晶片訂單積壓，此一數字是他一年前預測的兩倍。
三、聯手Groq強化推論晶片
輝達宣布與推論晶片公司Groq達成約200億美元技術授權合作，以提升AI推論速度並降低成本。
四、推出企業AI代理工具
輝達發布Nvidia Agent Toolkit，讓企業建立能自動處理郵件、檔案與行事曆等任務的AI代理，並加入名為OpenShell的安全層，以建立網路與隱私安全護欄。
五、OpenClaw被視為「個人AI的作業系統」
黃仁勳指出，「Mac和Windows是個人電腦的作業系統，OpenClaw是個人AI的作業系統」，AI代理的崛起象徵軟體產業新一輪復興的開始。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。