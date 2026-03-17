AI產業進入新階段 黃仁勳GTC演講五大重點一次看

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周一（16日）在美國加州聖荷西舉行的GTC開發者大會主題演講中，闡述AI產業進入新階段的發展方向，並公布公司在推論晶片、AI代理與企業平台等領域的最新布局。以下為演講內容的五大重點：

一、推論轉折點已到來

黃仁勳表示，AI已能完成具生產力的工作，產業正從模型訓練轉向推論應用，也就是讓AI在實際應用中生成內容、回答問題或執行任務。

二、未來一年訂單上看1兆美元

他預測未來一年內輝達可能面臨高達1兆美元的晶片訂單積壓，此一數字是他一年前預測的兩倍。

三、聯手Groq強化推論晶片

輝達宣布與推論晶片公司Groq達成約200億美元技術授權合作，以提升AI推論速度並降低成本。

四、推出企業AI代理工具

輝達發布Nvidia Agent Toolkit，讓企業建立能自動處理郵件、檔案與行事曆等任務的AI代理，並加入名為OpenShell的安全層，以建立網路與隱私安全護欄。

五、OpenClaw被視為「個人AI的作業系統」

黃仁勳指出，「Mac和Windows是個人電腦的作業系統，OpenClaw是個人AI的作業系統」，AI代理的崛起象徵軟體產業新一輪復興的開始。