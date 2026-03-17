黃仁勳推輝達版龍蝦AI代理平台 宣布進軍太空

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在GTC年度技術大會發表主題演講，宣布推出開源人工智慧（AI）代理平台NemoClaw，專為企業級資安、隱私保護及可擴展的任務自動化而設計，並宣布輝達將進軍太空打造資料中心。

黃仁勳表示，去年他曾預測2026年輝達Blackwell與Rubin架構的AI晶片需求將達5000億美元（約新台幣15.97兆元）。現在他看到的是，到2027年至少有1兆美元的基礎設施需求。

NemoClaw的靈感來自近期爆紅的開源AI工具OpenClaw，可以在裝置上自動化寫作、開發程式和操作檔案。因為OpenClaw的標誌是一隻龍蝦，網友將安裝和使用過程稱為「養龍蝦」，意指安裝屬於個人的AI代理（AI Agent）。

黃仁勳在演講中大力讚揚奧地利工程師斯坦伯格（Peter Steinberger）創建的OpenClaw，僅用數週時間就超越了開源作業系統Linux發展30年的影響力，成為史上最受歡迎的開源項目。

黃仁勳把OpenClaw定義為代理型電腦的作業系統，具備管理資源、任務排程、問題拆解及多模態I/O（輸入/輸出）等功能，未來每一家「軟體即服務」公司都將轉型為「代理即服務」公司，「每位執行長現在都必須問自己：你的OpenClaw策略是什麼」。

他也宣布，輝達正與合作夥伴打造太空專用電腦Vera Rubin Space-1，目標是在太空建立資料中心，輝達的Thor晶片已通過輻射認證並應用於衛星影像處理。不過太空環境缺乏熱傳導與熱對流，只有熱輻射，輝達工程師正致力解決系統冷卻相關問題。

「輝達是一家垂直整合、但水平開放的公司」，黃仁勳說，從金融服務、醫療、機器人到電信領域，輝達正在將所有傳統基礎設施轉化為AI工廠。摩爾定律（Moore’s Law，意指晶片上可容納的電晶體數量約每2年增加1倍）已失靈，加速運算成為降低成本與提升效能的新路徑。

他強調，資料中心不再只是存放檔案的地方，而是產生「代幣（Token）」的工廠。未來每一家公司都會思考如何提升「代幣工廠」的效率，「代幣是新的商品，你今年的決策將精準轉化為明年的營收」。

黃仁勳進一步指出，運算的重心已從「訓練」轉向「推論」，去年他曾預測2026年輝達Blackwell與Rubin架構AI晶片需求將達5000億美元（約新台幣15.97兆元），如今他認為到2027年至少有1兆美元的基礎設施需求。

他也更新了包含Feynman架構晶片在內的輝達未來產品路線圖，Feynman世代將包含新的繪圖處理器（GPU）、LP40語言處理單元（LPU）、Rosa中央處理器（CPU）以及Bluefield 5資料處理單元。輝達整合Groq技術、用於AI推論的LPU晶片將由三星代工生產，預計今年下半年出貨。

黃仁勳還宣布輝達自動駕駛平台新增4家合作車廠，包括比亞迪、現代、日產和吉利，並與叫車平台Uber合作在多座城市部署無人出租車。

到了演講尾聲，黃仁勳與驚喜現身舞台的迪士尼知名角色「雪寶」實體機器人進行互動，展示實體AI在數位孿生環境中學習以及應用於現實世界的成果，並強調雪寶的「大腦」是由輝達Jetson運算平台提供動力。