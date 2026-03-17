波灣戰事未見升級 油價走低美股回升

波灣戰事與美中貿易談判進展主導美股今天走勢，國際原油價格因美國總統川普與伊朗當局皆有意穩定荷莫茲海峽情勢，西德州中級原油價格跌至每桶100美元以下，美股主要11項類股普遍出現反彈。

美國總統川普（Donald Trump）上週末呼籲主要國家派艦維護荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），伊朗當局打算放行部分船隻通過等利多因素，每桶突破100美元的國際油價今天暫見走低。

川普協調國際介入荷莫茲海峽，穩定能源油品運輸安全，各國雖未直接回應，市場多認為屬正面資訊。國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）16日交易價格每桶約從105美元，下滑至100美元，西德州中級原油（West Texas Intermediate crude，WTI）由99美元降至94至95美元間，跌幅約在4至5%之間。

持續超過2週的中東戰事推升美國民間用油零售價格，美國汽車協會（American Automobile Association，AAA）指出，零售油價由2月27日戰事前的平均每加侖2.98美元，漲至3.72美元，漲幅約為25%。

美股也因緊繃局勢週末期間未見升級，道瓊工業指數16日收盤漲幅0.83%，收報46946.41點。標普500指數漲幅1.01%，收6699.38點。那斯達克指數漲1.22%，收22374.18點。科技、金融、零售與營建等類股都出現小幅反彈。

人工智慧晶片龍頭輝達（NVIDIA）舉行年度全球開發者GTC大會，執行長黃仁勳發表演說，旗下產品Blackwell與Vera Rubin至2027年訂單可達1兆美元。輝達本季營收預期較去年同期增加77%，達到780億美元，總計已連續11季營收增長超過55%。

輝達16日股價漲幅最高約達3.1%，期間漲幅縮窄，全日上漲1.63%，收報183.19美元。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國國務院副總理何立峰、商務部國際貿易談判代表李成鋼於15、16日在巴黎舉行會談，雙方均表示有共識將維持磋商進程。

國際油價因波灣戰事升高主導金融市場動向，關稅議題暫時離開焦點。川普表示已向中方要求川習會延期，北京至今未公布川普將訪問北京。