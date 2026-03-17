台積電ADR收盤小漲 聯電漲幅超過2%
台股ADR周一（16日）收盤多數上漲，台積電ADR收盤上漲0.57%，報每股340.23美元，換算並折合台幣後為每股 2,180.26 元，較台北交易股票溢價率為18.17%。
道瓊工業指數16日收盤上漲387.94點，漲幅0.83%，收46,946.41點；標普500指數上漲67.19點，漲幅1.01%，收6,699.38點，創逾一個月來最大單日漲幅；那斯達克指數上漲268.82點，漲幅1.22%，收22,374.18點。
費城半導體指數大漲149.61點，漲幅1.96%，報7,796.24點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 344.76 +0.09 337.50 2.15
中華電 CHT 138.03 +0.91 136.50 1.12
台積電 TSM 2,180.26 +0.57 1,845.00 18.17
聯電 UMC 60.69 +2.16 60.50 +0.31
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。