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台積電ADR收盤小漲 聯電漲幅超過2%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周一（16日）收盤多數上漲，台積電ADR收盤上漲0.57%，報每股340.23美元，換算並折合台幣後為每股 2,180.26 元，較台北交易股票溢價率為18.17%。

道瓊工業指數16日收盤上漲387.94點，漲幅0.83%，收46,946.41點；標普500指數上漲67.19點，漲幅1.01%，收6,699.38點，創逾一個月來最大單日漲幅；那斯達克指數上漲268.82點，漲幅1.22%，收22,374.18點。

費城半導體指數大漲149.61點，漲幅1.96%，報7,796.24點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 344.76 +0.09 337.50 2.15

中華電 CHT 138.03 +0.91 136.50 1.12

台積電 TSM 2,180.26 +0.57 1,845.00 18.17

聯電 UMC 60.69 +2.16 60.50 +0.31

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

日月光 台北 紐約

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台積電ADR隨費半上漲0.2% 費半漲1.3%

台股跌57.81點

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