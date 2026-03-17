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推論轉折點來了！黃仁勳：輝達未來一年晶片訂單上看1兆美元

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油價下滑提振投資人情緒 美國股市收漲

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

受到國際油價挫跌提振，加上人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳發布AI晶片訂單的強勁預測，華爾街股市主要指數今天全部收高。

道瓊工業指數揚升387.94點或0.83%，收46946.41點。

標準普爾500指數上揚67.19點或1.01%，收6699.38點。

那斯達克指數攀漲268.82點或1.22%，收22374.18點。

費城半導體指數勁揚149.61點或1.96%，收7796.24點。

油價 道瓊工業指數

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