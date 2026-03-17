油價下滑提振投資人情緒 美國股市收漲

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳16日在加州聖荷西舉行的年度開發者大會GTC上，揭示了公司對於AI下一階段的布局：從支援OpenClaw等AI代理生態的企業工具，到因應新階段需求的推論晶片戰略。這家全球市值最高的晶片公司正試圖在鞏固AI霸主地位的同時，開闢新市場。

2026-03-17 08:04