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油價下滑提振投資人情緒 美國股市收漲
受到國際油價挫跌提振，加上人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳發布AI晶片訂單的強勁預測，華爾街股市主要指數今天全部收高。
道瓊工業指數揚升387.94點或0.83%，收46946.41點。
標準普爾500指數上揚67.19點或1.01%，收6699.38點。
那斯達克指數攀漲268.82點或1.22%，收22374.18點。
費城半導體指數勁揚149.61點或1.96%，收7796.24點。
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