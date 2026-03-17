黃仁勳：輝達2027先進AI晶片商機達1兆美元
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天在加州聖荷西（San Jose）舉行的年度GTC大會上表示，其先進人工智慧（AI）晶片至2027年的潛在商機將達至少1兆美元。
路透社報導，在競爭日益激烈、投資者對其將利潤再投入AI生態系統策略成效存疑的情況下，這番言論凸顯黃仁勳對輝達能夠繼續保持AI晶片市場龍頭地位充滿信心。
黃仁勳並未對此提供更多細節，但這項預期較先前預估至2026年約5000億美元的規模大幅上調。
消息一出，輝達股價一度跳升，但隨後回落，最後成交價仍比前一交易日高約1.4%。輝達市值超過4.3兆美元，目前是全球市值最高的上市公司。
在為期4天的GTC大會上，黃仁勳也可能透露下一代AI晶片Feynman的相關細節；該晶片以已故美國物理學家費曼（Richard Feynman）命名。
此外，黃仁勳還可能談到資料中心、數位助理（AI代理，AI Agent）以及諸如機器人等物理AI相關應用。
他預計也將闡述輝達將如何應對快速變化的AI市場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。