40年歷史鐵證：油價震撼竟是「暴利入場券」！美股大盤一年後更高

根據市場研究電子報The Kobeissi Letter，歷史經驗顯示，油價震撼能創造買進機會。

過去40年來，在油價於兩天內急漲20%後，標普500指數接下來12個月的平均報酬率為24%。

自1986年以來，在七次發生此類油價飆升的情況中，有六次標普500指數在一年後的價位更高。

最強勁的一次反彈出現在2020年的疫情崩跌之後，標普500指數上漲54%，主因是各國央行與政府推出大規模刺激措施。

唯一一次報酬率為負的情況，是2008年金融海嘯期間，跌幅為11%。

換句話說，過去40年每一次沒有引發長期經濟衰退的油價震撼，之後股市都出現強勁反彈。

從歷史經驗來看，油價震撼通常相當短暫，並往往帶來長期的進場買點。

國際清算銀行（BIS）在最新報告中，也敦促政策制定者不要對伊朗衝突引發的能源價格飆漲過度反應，認為這是應該「忽略」衝擊的教科書式案例，尤其是當這種衝擊被證明是暫時的現象。