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IEA：亞洲儲備油立即釋出
彭博資訊報導，國際能源總署（IEA）15日表示，亞洲成員國將立即釋出石油戰略儲備，但未說明具體投入速度；歐洲與美洲的成員國預計3月底才會開始釋出。日本16日宣布開始釋出戰略儲油。
IEA署長畢爾（Fatih Birol）在社群平台X發文表示：「這將使市場自3月16日起獲得前所未有的額外石油供應量。然而，重新打通荷莫茲海峽，對恢復穩定流動仍至關重要。」
IEA上周宣布將協調釋出總計4億桶戰略石油儲備，為該組織成立以來規模最大的一次釋油行動，目的是減緩中東戰爭對全球能源市場造成的衝擊。
由於亞洲買家最依賴來自中東的原油供應，因此儲備釋出的速度對該地區格外關鍵。
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