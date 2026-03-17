鎢價年漲五倍 輾壓黃金、石油 中東衝突更讓報價再衝一波

軍火金屬「鎢」價格飆至歷史新高，過去這一年漲幅遠遠超過黃金與石油等。這種用於武器與半導體的金屬，因中國大陸限制出口、軍事需求上升，壓縮供給，帶動價格暴衝。

據Fastmarkets的APT歐洲基準價格，鎢價今年已上漲超過一倍、達每噸2,250美元。相較於北京當局去年2月將特定鎢產品納入出口管制清單時，鎢價已暴漲557%。

鎢價漲勢在最近幾周加速，原因是中東衝突帶動軍事需求、買家耗盡庫存。鎢是極高密度材料，為鑽探設備與穿甲武器的重要材料。Project Blue研究員勒胡表示：「中東衝突是最近價格飆升的因素之一。」她指出，武器相關的鎢用量，包括直升機、戰鬥機與彈藥等，今年將增加12%。

中國大陸是全球最大鎢生產國，在全球占比近八成，但由於緊縮相關出口，製造業者一直在爭奪替代供應。倫敦研究機構Project Blue表示，中國去年受限制的鎢產品出口量減少約40%。

從事鎢開採的國際礦業公司Almonty Industries執行長布萊克表示，上月美國政府詢問是否能立即供應。該公司的南韓鎢礦場去年底投產，近半產量運往美國賓州用於生產軍火。他說，鎢價由市場決定，以前從未發生，真的不知道未來會如何。

儘管鎢具有戰略重要性，但市場規模仍相對小。Project Blue估計，今年鎢市場價值約160億美元，依當前價格計算，大約只有銅市場的5%。此外，鎢市場也更加不透明且流動性低，這種金屬並未在大型交易所交易。

BMO資本市場公司分析師哈佩爾（George Heppel）表示：「我在大宗商品領域工作12年，接觸過許多稀奇古怪的金屬市場，但從未見過像現在鎢這樣供應緊張的市場，除了2021年的鋰以外。不同的是，鋰當時還有大量新項目可以投產，但鎢沒有。」

鎢供應緊張沒有迅速解決之道，美國自2015年以來就沒有商業化開採鎢礦，西班牙、巴西、澳洲與美國可能擴大開採，但西方的新產量至少需要約兩年才能問世，而且前提是投資人相信鎢會維持高價。

鎢也用於生產硬質合金，做為建築與金屬加工產業中的切削工具與耐磨材料，以及用於航太合金與化學品。