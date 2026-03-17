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南韓放寬燃煤、核能發電

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

南韓執政黨16日表示，政府將取消燃煤發電量的限制、核電廠使用率也將升至最高80%，以應對中東危機。

中東危機的經濟應對專案小組在簡報會指出，荷莫茲海峽的緊張情勢，阻礙石油和天然氣輸往南韓，這些措施意在穩定能源供給與價格。據南韓國際貿易協會（KITA），該國能源幾乎完全仰賴進口，約有七成石油、兩成的LNG購自中東。

共同民主黨議員安道杰說，政府將提高煤炭和核電發電量，同時減少依賴液化天然氣（LNG）發電，來優先管理LNG供給。煤炭發電原本限制在裝置容量的八成，這個規定16日起取消，而且六個核反應爐的維修工程會提早結束，以便將使用率從60%升至80%。

另外，南韓13日祭出汽油價格上限，每公升不得超過1,724韓元（1.15美元），價格將每兩周調整一次，以反映全球油價。安道杰指出，汽油上限價實施後，汽油和柴油在15日分別下跌58韓元、77韓元。

中東 汽油 民主黨

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