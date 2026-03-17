Meta 攻基建砸270億美元 預計五年內採用雲端廠 Nebius 相關設施

Meta未來五年將向雲端服務供應商Nebius最多支付270億美元，取得後者的人工智慧（AI）基礎設施算力，藉由積極支出，與業界最先進的前沿模型競爭。消息激勵Nebius股價在16日早盤漲逾10%。

彭博資訊報導，Nebius 16日在聲明中表示，將自2027年初起，提供Meta價值120億美元的專屬算力。Meta也承諾，將購買Nebius為第三方用戶建置的多達150億美元額外算力。

這筆支出是Meta歷來簽署的最大單筆合約之一，凸顯該公司正積極擴充運算能力，以支撐AI產品的開發。Meta去年曾與Nebius簽署另一項30億美元的合作協議。

一名Meta發言人表示，Meta多元化合作關係與AI技術堆疊的策略，屬於該公司「打造更具韌性和彈性基礎設施」目標的一環。

Meta已將AI列為公司的最優先發展項目，正在大舉投資，以便和OpenAI與Google等對手競爭。自今年初以來，Meta已與輝達及超微（AMD）簽署多項與AI基礎設施相關、規模達數十億美元合作協議。此外，Meta也正在研發自家晶片。

Meta執行長祖克柏去年表示，該公司2028年前將投入6,000億美元於美國的基礎設施項目。為此，Meta除仰賴廣告業務利潤，也透過外部融資取得所需資金。

市場預期，Meta與其他科技大廠今年將投入約6,500億美元於資料中心興建，以及其他基礎設施的採購，準備迎接未來數年AI服務需求的爆炸性成長。

總部位於阿姆斯特丹的Nebius，是所謂的「新雲端」（neocloud）業者，該公司於2024年由俄羅斯網路巨擘Yandex分拆。Nebius是少數受惠於AI熱潮的新興業者之一，這些業者的主要業務為建置專為訓練模型與運行ChatGPT等服務的資料中心。