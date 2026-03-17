不滿川普政府展開301調查 印美貿易協議 暫緩簽署

路透引述知情人士說法報導，印度將把與美國簽署貿易協議的時間延後數月，因為川普政府針對其所謂貿易夥伴過剩產能展開的新一輪調查，在美印上月達成初步共識後，為兩國增添了新的摩擦。

在川普2月初同意調降印度進口商品的懲罰性關稅後，新德里當局原本預期在3月簽署一項暫時協議，再敲定完整協議。作為交換，印度承諾包括停止進口俄羅斯石油、降低對美國商品的關稅，並承諾購買價值5,000億美元的美國商品。

知情人士透露，儘管美國官員預計印度將履行其承諾，但上述簽署協議的時間表，如今可能往後延幾個月。

印度政府消息人士指出，在2月下旬時，印度對於與美國的談判，就因最高法院判川普關稅違法而失去動力，此後雙方沒有實質性談話，特別是因為華府忙於伊朗戰事。印度從未停止購買俄羅斯石油，只是放緩了採購速度，而美國官員現在正敦促新德里增加購買，以協助紓解因中東衝突引發的全球能源短缺。

讓事情變得更複雜的是，美國針對包括印度在內的16個貿易夥伴，就這些國家製造業領域的結構性產能過剩展開301調查。

彭博資訊報導，知情人士表示，印度政府在與伊朗進行談判，優先確保六艘載有液化石油氣（LPG，即桶裝瓦斯）的運輸船安全通過荷莫茲海峽。這些船共運載27萬噸LPG，由於印度國內LPG短缺加劇，新德里當局將LPG運輸船通航的優先順位，排得比運載原油和液化天然氣（LNG）的船隻還高。

印度進口的LPG，約九成來自中東。荷莫茲海峽遭實質封鎖後，餐館、家庭以及使用LPG作為原料生產塑料的石化企業都受到衝擊。

另據英國金融時報（FT）報導，印度火葬場已停用瓦斯火化遺體，餐廳也開始減少油炸食物。在該國餐廳警告若沒有新的瓦斯、他們幾天內就無法營業後，當局已允許讓業者使用煤炭、木柴和煤油等汙染較嚴重的燃料，進行烹飪。