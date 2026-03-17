美私募信貸基金 陷贖回潮

美國私募信貸基金出現贖回潮，個別投資人今年第1季向黑石、貝萊德、Cliffwater、摩根士丹利及Monroe資本等基金管理機構共提出101億美元的贖回要求，而這些機構則同意執行70%的贖回要求；預料未來兩周其他機構的贖回要求資料計算出來之後，總金額將擴大。

伊爾艾朗等經濟學者之前表示，私募信貸市場的騷動令人聯想到2008年金融海嘯初期的情況；但許多私募信貸公司主管表示，他們覺得目前投資人無差異的贖回動作，並未反映出基金投資組合的經營績效。

這些私募信貸基金的資產組合總額約1,660億美元，只占所有直接放款型基金約1.5兆美元資產總額的一小部分，但私募信貸卻是私人投資產業中成長最快的項目，也為經理人打入9兆美元美國退休基金市場奠定一些基礎。

過去五年，私募信貸基金一直維持資金淨流入，對投資機構的業務成長及獲利能力貢獻良多。現在出現資金逆向流出，已令投資機構懷疑這些投資工具的價格是否的確相對偏高。這波贖回潮已使黑石、KKR等公司股票承受強大賣壓，今年來股價已重挫25%或更多，總市值蒸發逾1,000億美元。