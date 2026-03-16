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不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為美國財長貝森特1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）會議中發言。路透
圖為美國財長貝森特1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）會議中發言。路透

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

貝森特15、16日與美國貿易代表葛里爾率美方代表團在法國巴黎，和中國大陸國務院副總理何立峰領銜的陸方代表團舉行經貿磋商。

貝森特在巴黎接受CNBC訪問時說，伊朗油輪已正離開荷莫茲海峽，為了讓石油能供給全球其他國家，「我們也已經讓此事發生」。

貝森特還說，川普政府認為，在美國海軍及盟友的軍隊開始護航商船前，通過荷莫茲海峽的油輪運輸就將增加；例如為印度供油的油輪與一些大陸船舶。

貝森特表示，美方認為荷莫茲海峽將會「自然而然地開放」，伊朗正放行船舶，「我們對此沒意見，我們想要大家順利地獲得石油供給」。

貝森特並預估，在這場美國和以色列聯手攻擊伊朗的戰爭結束後，國際油價應比每桶80美元（台幣約2585元）還低得多。然而，他說並不知道何時才會停戰。

何立峰 國際油價 以色列

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