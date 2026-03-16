聽新聞
0:00 / 0:00
美股早盤／國際油價回落...市場嘗試吹起反攻號角 道瓊漲約360點
美股三大指數16日早盤全面上漲，國際油價回落，投資人在觀察伊朗戰爭最新進展之際，也試圖擺脫上周的頹勢。
道瓊工業指數早盤漲約360點或近0.8%，標普500指數漲0.8%、那斯達克指數漲1%。費城半導體指數跳漲2.6%、台積電ADR漲1%。
Meta傳出將裁員逾20%的消息，帶動早盤股價大漲2.5%。輝達（NVIDIA）的GTC大會登場，股價漲近2%。
國際油價上周攀揚，布蘭特油價自2022年來首度站上100美元，反映全球石油運輸命脈荷莫茲海峽，因伊朗戰爭而實質關閉。
美國財政部長貝森特16日表示，美國正允許伊朗油輪航經荷莫茲海峽，西德州原油期貨早盤應聲跌3%至大約95美元，布蘭特原油期貨則跌不到1%；此外，美媒引述官員報導，美國將很快宣布護航油輪通過荷莫茲海峽的國家集團，也有助壓低油價。
儘管地緣政治緊張情勢升溫，股市賣壓相對和緩。標普500指數只比今年稍早觸及的歷史高點，下跌5%。
Yardeni研究公司總裁雅德尼說，「標普500指數的韌性，可歸因於產業分析師對2026年、2027年樂觀的每股盈餘（EPS）共識預期」，「顯然，他們沒留意戰火遲未消散、荷莫茲海峽關閉的負面後果」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。