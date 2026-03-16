美股早盤／國際油價回落...市場嘗試吹起反攻號角 道瓊漲約360點

美股三大指數16日早盤全面上漲，國際油價回落，投資人在觀察伊朗戰爭最新進展之際，也試圖擺脫上周的頹勢。

道瓊工業指數早盤漲約360點或近0.8%，標普500指數漲0.8%、那斯達克指數漲1%。費城半導體指數跳漲2.6%、台積電ADR漲1%。

Meta傳出將裁員逾20%的消息，帶動早盤股價大漲2.5%。輝達（NVIDIA）的GTC大會登場，股價漲近2%。

國際油價上周攀揚，布蘭特油價自2022年來首度站上100美元，反映全球石油運輸命脈荷莫茲海峽，因伊朗戰爭而實質關閉。

美國財政部長貝森特16日表示，美國正允許伊朗油輪航經荷莫茲海峽，西德州原油期貨早盤應聲跌3%至大約95美元，布蘭特原油期貨則跌不到1%；此外，美媒引述官員報導，美國將很快宣布護航油輪通過荷莫茲海峽的國家集團，也有助壓低油價。

儘管地緣政治緊張情勢升溫，股市賣壓相對和緩。標普500指數只比今年稍早觸及的歷史高點，下跌5%。

Yardeni研究公司總裁雅德尼說，「標普500指數的韌性，可歸因於產業分析師對2026年、2027年樂觀的每股盈餘（EPS）共識預期」，「顯然，他們沒留意戰火遲未消散、荷莫茲海峽關閉的負面後果」。