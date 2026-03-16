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輝達GTC大會登場 黃仁勳將發表新一代晶片與軟體

中央社／ 加州聖荷西16日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳。（法新社）
輝達執行長黃仁勳。（法新社）

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）今天在加州聖荷西舉行年度GTC大會，執行長黃仁勳預計將向廣大的聽眾詳細說明公司的軟硬體發展計畫。

路透社報導，黃仁勳將在可容納超過1萬8000人的曲棍球球場發表主題演講。外界預期，他將闡述輝達計畫如何因應變幻莫測的AI產業版圖。

市值超過4.3兆美元的輝達，目前是全球市值最高的上市公司。在為期4天的GTC大會上，輝達可能詳細介紹以美國物理學家費曼（Richard Feynman）命名的新一代 AI晶片「Feynman」。

此外，黃仁勳也可能談及資料中心、輝達晶片程式軟體 CUDA、AI代理人（AI agents）的數位助理，以及機器人等實體AI技術。

另一個關注焦點預計是晶片新創公司Groq。輝達去年12月斥資170億美元取得該公司的技術授權。Groq專精於快速且低成本的「推論」（inference）運算，亦即讓 AI模型利用已學習的知識，進行即時問答或預測。

OpenAI、Anthropic及臉書（Facebook）母公司Meta等企業，近年投入數千億美元採購晶片以訓練AI模型後，目前重心正轉向服務數以億計的使用者。

相較於AI訓練晶片市場，輝達在推論運算晶片市場面臨更激烈的競爭；分析師預期，輝達將鞏固防線，反擊企圖奪回市占率的競爭對手。

儘管競爭加劇，部分壓力甚至來自自行研發晶片的客戶，輝達在全體AI生態系中仍處於核心地位。

黃仁勳預計於美西時間上午11時（台北時間17日凌晨2時）發表GTC大會主題演說。

數位助理 上市公司 晶片

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