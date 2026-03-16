中東衝突推升油氣價 印度電力加熱食品微波爐暢銷

中東衝突導致能源短缺，印度液化石油氣供應問題浮現，民眾改變生活習慣，這讓直接以熱水沖泡即可食用的泡麵，或可透過家電加熱的冷凍食品等銷量近期成長2成，電磁爐、微波爐、電熱水壺等產品也出現熱銷情況。

位於伊朗和阿曼之間的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea），全球約20%的石油和天然氣都經由此航道運輸。

美國、以色列與伊朗的衝突持續之際，海上運送石油、天然氣等物資的船隻，因伊朗封鎖荷莫茲海峽而受阻，全球能源供應亮起紅燈，印度也受到影響。

印度經濟時報（The Economic Times）報導，高級超市Le Marche發言人阿胡加（Karan Ahuja）說，一些以方便為訴求的商品，像是簡單加熱即可食用的微波食品，近期特別獲消費者青睞，銷售成長約2成。

新德里一家超市店員阿傑（Ajay）接受中央社記者採訪時表示，包括冷凍食品、調理包、罐頭、泡麵等產品，近一週銷售確實有明顯成長，「我們也持續在補貨，希望這些熱銷商品能一直有充足的供應」。

在新德里一間超市購物的民眾馬哈維爾（Mahaveer）告訴中央社記者說：「平時我家都是太太在做飯，現在桶裝液態石油氣貴了差不多30%，更麻煩的是，已經好幾天叫不到貨了，我們現在會多買一些冷凍食品，用微波爐、電磁爐稍微加熱就可以吃了，沒桶裝液態石油氣可用的期間，可以多撐一下。」

桶裝液化石油氣的價格除了大幅上漲約3成，部分地區甚至有錢也買不到，導致電磁爐、微波爐、電熱水壺等用電力驅動的烹飪設備熱賣，還有間歇性斷貨情況。

印度連鎖電器產品零售商Croma，在新德里一家分店的經理辛赫（Siddharth Singh）告訴中央社記者，過去幾天微波爐的需求量急遽上升，單日銷售量甚至可達平日近3倍，「氣炸鍋、電熱水壺、電磁爐也賣得很好，一些比較平價的商品，店裡的存貨都賣完了」。

印度所需的原油有85%以上仰賴進口，油價上漲使汽油、柴油、液化石油氣、航空燃料等商品的價格跟著拉高，增加企業及消費者的採購成本。