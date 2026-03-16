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伊朗戰事延燒進一步推升油價 亞股跌多漲少

中央社／ 香港16日綜合外電報導
伊朗戰爭進入第3週，交戰雙方均無退讓跡象，在外交官努力確保油輪安全通過重要航道－荷莫茲海峽之際，國際油價漲破每桶100美元，亞洲股市今天跌多漲少。（路透）
伊朗戰爭進入第3週，交戰雙方均無退讓跡象，在外交官努力確保油輪安全通過重要航道－荷莫茲海峽之際，國際油價漲破每桶100美元，亞洲股市今天跌多漲少。（路透）

伊朗戰爭進入第3週，交戰雙方均無退讓跡象，在外交官努力確保油輪安全通過重要航道－荷莫茲海峽之際，國際油價漲破每桶100美元，亞洲股市今天跌多漲少。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）上週末宣布，美軍已對波斯灣的哈格島（Kharg Island）軍事目標進行攻擊。哈格島為伊朗幾乎所有石油的出口樞紐，消息一出，國際原油價格於開盤後急升。

川普同時警告，若伊朗干預荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航運，美方攻擊範圍可能擴及能源基礎設施。該水域自上月28日美國聯手以色列展開軍事行動以來，實質上已遭封鎖。

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）隨後報導，無任何石油設施在空襲中受損。

川普也呼籲其他國家派遣軍艦來維護荷莫茲海峽暢通，但他並未說明細節或美方的承諾，僅點名希望中國、法國、日本、韓國及英國能夠參與。

不過，日本政府今天表示，目前暫不考慮下令展開海上安全行動。

市場原本希望衝突會早早結束，但川普的首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）稱五角大廈估計行動可能持續長達6週，令交易人失望。

兩大原油期貨價格持續攀升，布倫特原油一度上漲約3%，來到每桶106.50美元，隨後收斂至104美元左右；西德州中級原油則上漲逾2%，突破每桶100美元。

由於人們愈來愈擔心可能爆發的能源危機將重創全球經濟，股市持續承壓。

東京、上海、雪梨、威靈頓、台北、馬尼拉等地股市均收跌，但香港、首爾股市逆勢收高。

基礎設施 日本 美方

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