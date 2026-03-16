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台灣不怕斷氣！我官員：已為5月取得逾半數LNG替代供應

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
台經濟部官員說，已為5月取得逾半數的LNG供應。路透
台經濟部官員說，已為5月取得逾半數的LNG供應。路透

我國經濟部能源署副署長陳崇憲在接受彭博電訪時說，透過尋求中東以外的替代來源，台灣已為5月的液化天然氣（LNG）需求，取得逾半數的供應。

他說，5月的LNG供應，一部分將來自現貨市場，以及現正安排的船運。他說，有信心能確保5月所需的全部供應。

台灣政府已就6月LNG的供應，與美國展開合約談判。

台灣3、4月的LNG供應受合約保障，降低了可能受擾的疑慮。

台灣政府已決定，自明年起，將天然氣法定安全存量天數由目前的11天增加至14天，並考慮進一步延長。

存量 天然氣 美國

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