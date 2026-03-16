油價衝高、新台幣走貶引發通膨憂慮，固定收益投資人預料，台灣央行將在未來幾個月調升利率。

據彭博彙整數據，台灣1年期交換利率在上周升至有紀錄新高，顯示市場預期未來12月至少會升息1次。伊朗戰爭爆發前，市場估計升息一次的機率不到50%。

儘管台灣央行在本周四（19日）政策會議，預計將按兵不動，但戰火推高油價，恐使通膨惡化，交易者將搜尋鷹派訊號。

這種現象迫使殖利率曲線全面重新計價，野村國際指出，油價飆升與降息預估出場，如今交換利率估計可能會數度升息。野村策略師梁守綸（Albert Leung）說，要是央行說今年可能升息，利率曲線可能會從當前水位上移。

弱勢台幣也加劇通膨壓力，本月迄今的台股資金流出或許寫空前高。據滾動相關性分析，台幣走貶通常與通膨上揚有關，通常會在幾個月後發生。台幣的名目實質交換利率，從2025年高點貶值近9%，要是這種歷史關聯持續，暗示通膨壓力將升高。