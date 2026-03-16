快訊

驚傳爆炸聲！竹科台電變電所起火竄濃煙 消防出動搶救

拖吊蟑螂又來了！3.7公里救援費4千變4萬 他怒告業者詐欺警函送

外資續提款 台股下跌57點、三大法人賣超477億元

聽新聞
0:00 / 0:00

日本宣布開始釋出戰略儲油 亞洲腳步快於歐美

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日本今天表示，國際能源署（IEA）先前已說，亞洲和大洋洲地區將比其他區域更早釋出戰略石油儲備，如今日本開始釋出了。

國際能源署成員國於3月11日同意動用戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve，SPR），以因應中東戰爭所引發的油價飆漲，這是史上這類行動規模最大的。

日本的進口石油量有95%仰賴中東。日本今天官方公報指出，國內石油儲備「正在減少」。

法新社報導，日本公告強制要求石油儲備管理單位，必須釋出一部分庫存，以符合新的儲備標準。

許多日本媒體將此一公告解讀為：釋出儲油機制已經啟動了。

日本政府發言人今天表示，政府將釋出相當於民間部門15天用量的石油儲備。

日本戰略石油儲備規模位居全球前列，截至去年12月存量超過4億桶。目前持有石油儲備相當於254天國內用量。

IEA先前表示，全球將釋出總計2億7170萬桶由政府管理的石油儲備。又說：「美洲及歐洲會員國的庫存，預計自3月底開始釋出。」

石油 日本 戰略

延伸閱讀

史上最大釋油行動展開！國際能源總署：亞洲石油儲備立即投入市場

國際能源總署：亞洲和大洋洲戰略石油儲備立即釋出

並未淪為輸家？美伊開戰衝擊石油供應 法媒分析大陸能源布局優勢

川普鬆綁俄油禁令 發布30天許可證 油價不為所動

相關新聞

高油價危機怎麼解？石油巨擘揭唯一解方 但川普短期內難做到

華爾街日報引述知情人士報導，美國大型石油公司高層近日赴白宮與官員會談，包括埃克森美孚執行長伍茲、雪佛龍執行長沃斯與康菲石油執行長藍斯，都向川普政府提出警告：由伊朗戰事引發的能源危機恐進一步惡化。

比原油飆漲更可怕！燃料油遭遇雙重打擊 恐成經濟衰退爆點

荷莫茲海峽關閉不僅導致原油價格飆升，精煉後的成品油價格漲勢比原油更猛烈，可能對全球經濟造成進一步打擊。此外，分析師指出，如果原油價格進一步上漲至每桶140美元並維持兩個月，足以讓世界部分地區經濟陷入衰退。

突破美方圍堵 華虹攜手華為開發7奈米製程 傳年底量產

路透引述知情人士報導，華虹集團已開發出可用於生產人工智慧（AI）晶片的先進晶片製造技術，象徵北京當局致力於提升技術自主化又一重要里程碑。

輝達GTC能否讓股價突破盤整格局 投資人不敢樂觀

外界稱為 「AI 界的伍茲塔克」（AI Woodstock） 的輝達（NVIDIA）GTC開發者大會今天（16日）登場，分析師對這場盛會能否為輝達股價注入新活力，不敢太過樂觀。

為何繞不開荷莫茲海峽？產油國多年未建替代油管原因揭曉

隨著中東戰事進入第三周，荷莫茲海峽幾近關閉，油價飆升至每桶100美元以上，關注國際新聞的讀者心中疑惑：這條海峽長久以來被視為全球能源體系最大、也最廣為人知的風險，各國為何不另建輸油管線繞過這條關鍵水道？

戰火引爆通膨疑慮 Fed下一步竟會轉向升息？市場押注機率已達25%

聯準會（Fed）預定在美東時間18日（台灣時間周四清晨2時）宣布最新利率決策，預料維持利率不變。然而，隨著伊朗戰爭爆發，原油與燃料價格大幅飆漲，使一個幾周前幾乎難以想像的問題浮現：聯準會的下一步行動會不會是升息？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。