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日本宣布開始釋出戰略儲油 亞洲腳步快於歐美
日本今天表示，國際能源署（IEA）先前已說，亞洲和大洋洲地區將比其他區域更早釋出戰略石油儲備，如今日本開始釋出了。
國際能源署成員國於3月11日同意動用戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve，SPR），以因應中東戰爭所引發的油價飆漲，這是史上這類行動規模最大的。
日本的進口石油量有95%仰賴中東。日本今天官方公報指出，國內石油儲備「正在減少」。
法新社報導，日本公告強制要求石油儲備管理單位，必須釋出一部分庫存，以符合新的儲備標準。
許多日本媒體將此一公告解讀為：釋出儲油機制已經啟動了。
日本政府發言人今天表示，政府將釋出相當於民間部門15天用量的石油儲備。
日本戰略石油儲備規模位居全球前列，截至去年12月存量超過4億桶。目前持有石油儲備相當於254天國內用量。
IEA先前表示，全球將釋出總計2億7170萬桶由政府管理的石油儲備。又說：「美洲及歐洲會員國的庫存，預計自3月底開始釋出。」
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