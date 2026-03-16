比原油飆漲更可怕！燃料油遭遇雙重打擊 恐成經濟衰退爆點

荷莫茲海峽關閉不僅導致原油價格飆升，精煉後的成品油價格漲勢比原油更猛烈，可能對全球經濟造成進一步打擊。此外，分析師指出，如果原油價格進一步上漲至每桶140美元並維持兩個月，足以讓世界部分地區經濟陷入衰退。

彭博資訊分析師雷諾德（Garfield Reynolds）指出，燃料油是目前最迫切問題。荷莫茲海峽停擺對燃料油造成「雙重打擊」，一方面是，波斯灣的煉油廠本身就是燃料油的重要直接供應來源；另一方面，中東地區生產的原油因為成分特殊，比其他產地更容易煉出燃料油，一旦供應中斷，會導致用於全球交通運輸的燃料價格上漲速度比原油更快。

根據路透報導，成品油價格已大漲。用於柴油定價基準指標的新加坡柴油在13日收在每桶143.88 美元，自2月28日美國與以色列攻擊伊朗以來已大漲57%；航空燃油則暴漲114%，至每桶約200美元。

雷諾德指出，柴油、航空燃油等燃料油才是企業與家庭真正需要支付的能源價格，如果只關注西德州原油與布蘭特原油市場，可能會低估對通膨壓力以及長期經濟成長前景的衝擊。

儘管國際能源署（IEA）同意釋出的4億桶原油，但幫助可能有限。首先，根據彭博新能源財經估算，這些原油僅能滿足全球約四天的需求，更重要的是，這些儲油很可能無法彌補波斯灣重質原油供應的減少，這類重質原油是生產柴油的基礎，大量供應缺口將導致美國及其他地區的煉油廠愈來愈難維持柴油產量。

燃料短缺危機已引發「停滯性通膨」疑慮。這一波全球通膨壓力正好發生在世界經濟剛從多年危機中逐漸復甦之際。此前，世界經歷新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭導致40年來最嚴重的通膨，以及美國數十年來最大規模的關稅上調。牛津經濟研究院指出，如果油價在未來兩個月維持在目前水準，全球經濟成長將受到影響，但仍可能避免衰退。

但較悲觀的情境是：如果荷莫茲海峽持續關閉且基礎設施受損，油價升至每桶140美元並維持兩個月，金融市場條件將緊縮，並足以使部分地區陷入衰退，導致2026年底全球實質國內生產毛額（GDP）下滑0.7%，歐元區、英國和日本的經濟活動可能出現輕度萎縮；美國經濟則可能短暫停滯，失業率預期上升，並可能逼近衰退邊緣。

同時，全球通膨也預料將加速上升，全球消費者物價指數（CPI）增幅最高可能達到5.8%。

此次上漲的不只是石油，而是一籃子大宗商品。第二輪效應將推高各種成本，打擊消費與企業需求，可能引發一段停滯性通膨時期，讓原本因通膨降溫而準備降息的央行政策變得更加複雜。