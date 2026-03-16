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輝達GTC能否讓股價突破盤整格局 投資人不敢樂觀

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達執行長黃仁勳台北時間周二凌晨2點發表主題演講。美聯社
輝達執行長黃仁勳台北時間周二凌晨2點發表主題演講。美聯社

外界稱為 「AI 界的伍茲塔克」（AI Woodstock） 的輝達（NVIDIA）GTC開發者大會今天（16日）登場，分析師對這場盛會能否為輝達股價注入新活力，不敢太過樂觀。

市場預料輝達會端出一連串更新，但瑞銀（UBS）分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）上周在報告中指出：「很難想像（輝達）能提供足以改變投資論點、並促使股價突破盤整區間的評論。」今年以來，輝達已下跌 3%，上個月公布亮眼的財報後，股價依然走低。

堅持看空的 Seaport Research 分析師高柏格（Jay Goldberg ）表示，輝達近來「越來越難對市場產生影響」。其中一個問題在於，受限於供應鏈產能，輝達短期成長前景在某種程度上受到壓制。

他在給客戶的報告中寫道：「過去四年來，輝達GTC開發者大會一直是整個 AI 產業的焦點。除了所有的發表（新版路徑圖、新合作夥伴）之外，這場盛會似乎也能激發人對AI成就的想像。儘管這一切令人振奮，但今年半導體產業的前景需要的不只是願景。」

輝達執行長黃仁勳將於台北時間周二凌晨2點發表主題演講。瑞銀分析師亞庫瑞指出，華爾街引領期盼輝達路徑圖更多細節，從即將推出的 Vera Rubin平台，一路延伸至後續 Feynman架構。

與此同時，據英國金融時報報導，輝達將公布整合Groq技術、專注於「推論」的新產品。這是輝達自去年12月以200億美元拉攏Groq之後的頭一款新產品。Groq是一家開發「語言處理單元」（LPU）的新創公司，其技術專為高速回應複雜的AI查詢而設計。基於Groq技術的LPU將和即將問世的新一代旗艦級「Vera Rubin」圖形處理器協同運作。

法國巴黎銀行分析師 David O'Connor 在報告中指出：「我們認為這次更新有助於強化輝達在 AI 推論定位上的市場信心，因為先前有些投資人對此持懷疑態度。」

此外，輝達在中央處理器（CPU）領域也更加積極。亞庫瑞的報告提到，他預料輝達可能會和英特爾（Intel）共同宣布推出客製化的 x86 架構 CPU；他認為此舉有助輝達擴大應用於企業資料中心及消費性電子產品。

輝達漸漸向客戶推銷全套產品組合。亞庫瑞指出，循此方向，輝達可能會透過整合晶片、網路和儲存空間的完整堆疊架構（即黃仁勳所謂「AI 工廠」），進一步展現軟體優勢。

亞庫瑞表示，這種做法「將效能的討論焦點，從單一世代的GPU 轉移到工作負載如何在整個系統中進行分解、編排和擴展」。他說，這不僅驗證了輝達的平台策略，也有助於抵禦來自超微（AMD）和博通（Broadcom）的競爭。

美國銀行分析師 Vivek Arya 則指出，投資人關注的另一個焦點，將是輝達在擴展型網路中的專有光學技術。輝達的 NVLink 擴展技術能將多種晶片連接起來，運作如同單一晶片，能大幅提升頻寬並降低延遲。

輝達本月初宣布和 Coherent和 Lumentum 達成兩項非獨家協議，針對先進雷射系統和光學網路產品展開合作。這兩家公司皆為「矽光子」技術的領導者。

輝達當時指出，光學互連和先進晶片封裝技術攸關提升資料中心的能源效率及頻寬。

開發者大會 輝達 分析師

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