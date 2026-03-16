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為何繞不開荷莫茲海峽？產油國多年未建替代油管原因揭曉

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊戰事升級使荷莫茲海峽航運幾近癱瘓，全球石油運輸量大減，油價升至每桶100美元。路透
伊戰事升級使荷莫茲海峽航運幾近癱瘓，全球石油運輸量大減，油價升至每桶100美元。路透

隨著中東戰事進入第三周，荷莫茲海峽幾近關閉，油價飆升至每桶100美元以上，關注國際新聞的讀者心中疑惑：這條海峽長久以來被視為全球能源體系最大、也最廣為人知的風險，各國為何不另建輸油管線繞過這條關鍵水道？

根據紐約時報報導，答案主要卡在地理與政治兩道關卡。雖然沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國曾嘗試以管線繞開海峽，但現有管線的輸送能力有限，只能負荷波斯灣能源產量的一小部分。

對卡達等大多數產油國而言，要完全繞開海峽，就必須將管線鋪經鄰國領土，成本高昂且政治風險極大。卡達僅與沙國接壤，而沙國五年前才因外交危機關閉邊界。更糟的是，即使管線建成，也可能成為伊朗攻擊的目標。

前英國石油（BP）執行長布朗指出，「這裡沒有任何設施是絕對安全的。居心叵測者總能破壞油氣基礎設施。」

石油分析師過去多半假設，一旦情勢惡化，美國會動用軍力確保海峽暢通。但這次衝突是由美國與以色列在2月28日聯手攻擊伊朗所引爆。川普雖提議派遣海軍為油輪護航，但至今未付諸行動。

國際能源總署指出，由於伊朗襲擊船隻與煉油設施，通過荷莫茲海峽的石油運量已降至戰前10%以下。卡達自戰爭初期便停止為液化天然氣裝船。石油、天然氣及其他大宗商品的出口停滯。部分國家轉向增加儲油，但儲存空間也逐漸見底。

這迫使各國減產。研究機構Rystad Energy估計，短短一周多，伊拉克、科威特、阿聯與沙烏地阿拉伯合計每日減產數百萬桶石油。根據國際能源總署，區域總減產量至少達每日,000萬桶，約佔全球供應量10%。

沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特、卡達、阿曼與巴林等六國，雖同屬「波灣合作委員會」，但內部合作不足。各國領袖討論建立統一的客貨運鐵路系統逾十年仍無進展，想建立共享能源出口系統，更將面臨政治與經濟上難以跨越的障礙。

近年區域兩大要角，沙烏地阿拉伯與阿聯，立場經常相左，不僅石油政策不同，在葉門等多場區域武裝衝突中，也支持不同陣營。

目前仍有部分石油能繞開海峽出口。國際能源總署估計，逾四分之一的石油可透過阿聯2012年建成、通往富查伊哈港的管線外運。沙烏地阿拉伯通往紅海的輸油管道是另一個替代方案，但每日最大運量700萬桶，扣除國內需求後僅剩500萬桶。

沙烏地阿美石油公司執行長Amin H. Nasser上周警告，一旦失去荷莫茲海峽通行權，全球石油市場將面臨「災難性後果」。

即使戰爭以伊朗元氣大傷告終，仍可能出現叛亂團體攻擊通過海峽的船隻。葉門獲伊朗支持的胡塞武裝過去幾年已在紅海以低成本擾亂全球航運。

科威特 基礎設施 荷莫茲海峽 以色列 伊朗 美國

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