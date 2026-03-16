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尬亞馬遜 中國電商巨擘京東Joybuy登陸歐洲

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

中國電商巨擘京東（JD.com）今天在英國、德國、法國、荷蘭、比利時和盧森堡推出旗下Joybuy線上商城，進一步拓展海外市場，瞄準市場龍頭亞馬遜（Amazon）。

路透社報導，京東希望旗下業務國際化，去年同意以22億歐元（約新台幣816億元）收購德國電子零售商Ceconomy。Ceconomy旗下擁有MediaMarkt和Saturn品牌。

中國零售業者和品牌陸續拓展歐美市場，尋求新成長動能，擺脫國內市場激烈的競爭和疲軟的消費需求。

Joybuy網站與應用程式將販售科技產品、家電、美妝、家居用品及雜貨等多元商品，同時設有品牌專區。

京東表示，價格將具「競爭力」。Joybuy英國總經理諾布斯（Matthew Nobbs）說，快速配送將是一大賣點。

Joybuy也鎖定亞馬遜Prime服務，推出JoyPlus無限次免運訂閱方案。

應用程式 比利時 亞馬遜

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